Stort padelcenter på vej: Her skal det ligge

Det nye padelcenter forventes at åbne i 2022.

Vestegnen - 30. juni 2021 kl. 08:37 Kontakt redaktionen

Snart bliver parkeringspladser i Sportsbyen i Brøndby omdannet til byens første padelcenter. Centret forventes at åbne i 2022.

Brøndby får nu sit første store padelcenter og det bliver centralt placeret i kommunen i Sportsbyen, som er centreret omkring Brøndby Stadion.

Padelcentrets opførsel er mulig fordi Brøndby Kommune netop har solgt kommunal jord i Sportsbyen til firmaet PadelPadel, der er ved at opføre en kæde af padelcentre i Danmark. Det drejer sig om det areal, der i dag bruges til parkeringspladser foran den røde hal - Stadionhal 1 - og Brøndby Hallen.

Hurtigt voksende sportsgren Padel er med sin kombination af tennis og squash en af de hurtigst voksende sportsgrene herhjemme. Det er ikke mindst populært fordi det er meget let at lære og selv som nybegynder er man hurtigt i gang med spillet.

- Jeg glæder mig utroligt meget over, at vi nu får et stort og flot padelcenter midt i Brøndby. Det er en hal, der vil tiltrække padelentusiaster både fra Brøndby og omegnskommunerne. Og så bliver det ikke mindst kickstarten på en grønnere og mere levende Sportsby ved stadion i Brøndby - som på sigt bliver Danmarks førende idrætsklynge og et levende centrum for sport og bevægelse i Danmark, siger Brøndbys borgmester Kent Magelund.

Vil skabe liv i Sportsbyen Brøndbys nye padelcenter bygges specielt til padel med 10 meter til loftet og med officielle World Padel Tour baner. Og da Brøndby Kommune har lagt vægt på, at hallen skal bidrage med at skabe mere liv i Sportsbyen, vil der også være café og butik i hallen.

- Jeg er utrolig stolt over, at Brøndby har valgt PadelPadel som byens padelcenter, og ikke mindst den unikke placering vi har fået i Sportsbyen. Det bliver en smuk bygning i et mix af glas, stål og træ og store dele af facaden beplantes med grønne planter. Vi vil gøre alt for at opføre en bygning byen kan være stolt af. Vi kommer blandt andet til at præsentere kampe med de bedste padelspillere i verden, og centret bliver officielt træningscenter for de danske padellandshold, siger Brian Sørensen, grundlægger af PadelPadel.

Frasalget af den kommunale jord til PadelPadel sker som et led i realiseringen af den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen, som Brøndby Kommunalbestyrelse vedtog tidligere i år. Udviklingsplanen er første skridt på vejen mod at tiltrække 20.000 etagemeter idrætsrelateret erhverv til og skabe mere byliv i Sportsbyen i Brøndby.

Når opførelsen af padelcentret går i gang, vil man samtidig genskabe cirka 25 procent af de parkeringspladser, der ellers bliver nedlagt i forbindelse med byggeriet, hvilket er helt i tråd med udviklingsplanen.

Hallen forventes færdig medio 2022.