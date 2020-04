Stort fodboldstævne må vente et år

- Vi frygtede at det ville ske, og er kede af det på vegne af de 4-5.000 unge fodboldspillere, de mange trænere/ledere samt alle forældre, bedsteforældre m.v. vi må skuffe, men vi har stor respekt for beslutningen. Risikoen for smittespredning er for stor, når så mange mennesker er samlet, og det hensyn er ubetinget det vigtigste. Vi må ikke sætte vores gæsters og de over 400 frivilliges sundhed og sikkerhed på spil, lyder det fra Brøndbyernes IF, der også fastslår, at Brøndby Cup vender tilbage i dagene den 4.-8. august 2021.