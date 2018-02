Se billedserie Bilbranden lørdag aften på Stenbjerggårds Allé startede ved, at en molotovcocktail blev kastet mod en bil. Foto: www.brand-ishøj.dk Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Stort antal bilbrande: Politiet ønsker hjælp

Vestegnen - 19. februar 2018 kl. 13:44 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj har været plaget af et større antal bilbrande - senest i weekenden. Politiet opfordrer beboerne til at komme med oplysninger. Mandag gik politiets teknikere i gang med at undersøge de biler, som i løbet af weekenden blev brændt af to forskellige steder i Ishøj.

Læs også: Flere biler i brand

Lørdag aften gik det ud over tre biler, der holdt parkeret på Stenbjerggårds Allé ved svømmehallen, og tidligt mandag morgen var der ild i flere biler på parkeringspladsen ud for Vejlegården 12. Vestegnens Politi antager, at begge bilbrande er påsatte.

Vestegnens Politi har indledt en intens efterforskning af de mange bilbrande i Ishøj, men selv om politiet kan se nogle mønstre, er ingen endnu anholdt.

»Vi kan se, at bilbrandene er sket i et relativ afgrænset område omkring Ishøj Bycenter. Desuden kan vi se, at et antal af disse bilbrande er påsat ved brug af brændbar væske, hvor der er sat ild til én bil, som så har spredt sig til andre biler,« fortæller efterforskningsleder Steen Ørskov Larsen. Der kan være mange motiver til, at en bil sættes i brand. Og i sin efterforskning har politiet ikke lagt sig fast: "Det behøver ikke være den eller de samme, der står bag alle brande. Det kan være en blanding af både gerningsmænd og motiver," forklarer Steen Ørskov Larsen fra Vestegnens Politi.

I nogle tilfælde har politiet fået hjælp fra vidner, og det er afgørende i efterforskningen.

»Vi ser med stor alvor på disse bilbrande, og vi vil have det stoppet. For os er det meget vigtigt, at borgere henvender sig, hvis de har oplysninger,« understreger Steen Ørskov Larsen, som i øvrigt fortæller, at man vil have en øget opmærksomhed i lokalområdet.

Hvis man har oplysninger, kan man henvende sig til Vestegnens Politi døgnet rundt på telefon 43861448.

Det var netop et opmærksomt vidne, der kunne fortælle, at bilbranden på Stenbjerggårds Allé lørdag aften startede ved at en rude i bilen blev knust og en molotovcocktail blev smidt ind. Ilden fra denne bil spredte sig til to andre biler. Meldingen om bilbranden kom lørdag den 17. februar kort før klokken 23.

Den formodede gerningsmand blev set løbe fra stedet ad Stenbjerggårds Allé i retning mod Vejlebrovej.

Selv om politiet har talt med vidner, som vil man gerne høre fra alle, der har oplysninger. Blandt andet ved politiet, at der var personer på stibroen, der går mod Vejleåparken, og de kan have set noget.

Mandag den 19. februar kl. 05.18 rykkede Østsjællands Beredskab i Taastrup og Vestegnens Politi ud til en ny bilbrand i Ishøj. Flere biler stod i flammer på p-pladsen ved Vejlegården 12.

Vestegnens Politi antager, at også denne brand var påsat, og vil gerne høre fra vidner, der har bemærket noget eller i øvrigt har oplysninger.

