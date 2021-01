Se billedserie Vestskoven Gymnasium i Albertslund har særlige tilbud til elever med interesse for idræt. Til højre er det Mathilde, Katja og Nicolai, der er knyttet til den særlige Team Danmark-ordning for unge eliteidrætsudøvere. De tre andre er Anton, Malte og Rasmus, der er klassekammerater i 2.g stx idrætsklasse. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Store sportstalenter laver også lektier

17. januar 2021

Mathilde, Katja og Nicolai er kæmpe talenter i hver deres idræt. At spille fodbold, at ro i kapkano og at dyrke triatlon, ligner umiddelbart ikke hinanden.

De tre unge talenter har dog meget tilfælles. De er passioneret omkring deres idræt, de bruger rigtig mange timer på den - og så er de alle tre i gang med en uddannelse på Vestskoven Gymnasium i Albertslund.

Gymnasiet er nemlig Team Danmark-partner. Det betyder, at de unge her kan få en studentereksamen på fleksible vilkår, samtidig med der er plads til at passe træning, kampe og stævner.

Stor træningsmængde Mathilde Vangsgaard spiller fodbold, pendler mellem hjemmet i Hvidovre, gymnasiet i Albertslund og fodboldklubben FC Rosengård ved Malmø, som hun skiftede til i sommer, efter at have spillet en årrække i Brøndby.

Når Mathilde til sommer får studenterhuen på, håber hun efterfølgende at kunne opnå en kontrakt og spille fodbold på fuld tid. Lige nu skal tiden deles mellem træning og uddannelse.

- Jeg laver lektierne, når der er tid til det. Fx i toget, hvis jeg ikke har brug for at slappe af, fortæller Mathilde. Togturen til Malmø tager en times tid, så er der to timers træning, og så en times togtur hjem.

Hun har kun én dag træningsfri, og oven i er der styrketræning og én-to kampe om ugen. Mathilde brænder for det, og er vild med at spille fodbold i det svenske.

På trods af de mange timer på fodboldbanen, så går det ikke ud over gymnasieuddannelsen. Mathilde har aktuelt et karaktergennemsnit på godt 9.

Klarer sig godt fagligt Og det er faktisk karakteristisk for Team Danmark-eleverne på Vestskoven Gymnasium, at de klarer sig fagligt godt.

- De unge eliteidrætsudøvere er vant til at kunne præstere, og de er også fokuserede og disciplinerede. De kompetencer, der har fået dem langt i deres sport, tager de med over i uddannelsen, forklarer Trine Ladekarl Nellemann, der er rektor på Vestskoven Gymnasium.

Det gælder i dén grad også for Katja Eriksen fra Vallensbæk, der ror kapkano på eliteniveau i Vallensbæk Kano- og Kajak Club. Hun har et karaktergennemsnit på den gode side af 10, på trods af en massiv træningsmængde.

- Jeg træner to gange dagligt, og det bliver vel til omkring 20 timer om ugen. Det er både konditions- og styrketræning samt rotræning. Jeg lægger simpelthen tid ind i kalenderen til skolearbejdet, og det fungerer fint for mig, fortæller Katja, som overvejer en it-uddannelse ved DTU, når hun til sommer får studenterhuen på.

Nicolai Wiuff fra Albertslund går i 2.g og dyrker triatlon på eliteplan.

- Jeg træner 25-30 timer om ugen. Jeg træner hver dag før og efter skoledagen, fortæller han. Målet for Nicolai er at komme til at løbe en ironman, og dermed prøve sig af på allerhøjeste niveau.

Trods det store antal træningstimer, så går det også fint på gymnasiet for Nicolai.

Individuelle forløb Lige nu står den mest på træning, fordi coronapandemien har lukket ned for konkurrencerne.

Når det vender tilbage, så er der endnu mere brug for den fleksibilitet, der er indbygget i den særlige Team Danmark-ordning på hhx, htx, stx og hf på Vestskoven Gymnasium, som omfatter cirka 20 elever i ind- og udland.

- Vi sammensætter individuelle forløb for Team Danmark-eleverne, fortæller Trine Ladekarl Nellemann. Artiklen fortsætter under billedet

Rektor på Vestskoven Gymnasium, Trine Ladekarl Nellemann.

- Som Team Danmark Uddannelsespartner er vi anerkendt for vores arbejde med elitesportsudøvere. Vi tilrettelægger undervisningen fleksibelt, så der er mulighed for både at passe daglige træningspas og deltage i turneringer i ind- og udland fx med landshold. Vi følger derfor hver enkelt elev tæt og er i løbende dialog med klub og eventuelt forbund, tilføjer Trine Ladekarl Nellemann.

Hun er udmærket klar over, at det er de unges sport, der fylder mest hos eleverne. Og at presset på de unge - særligt eliteudøverne - er stigende. Det giver udfordringer, både fysisk og mentalt.

Prioritering af idrætten kræver forståelse hos familie og venner - og på gymnasiet.

Fleksibiliteten i uddannelsen på Vestskoven Gymnasium er med til at lette presset. De unge eliteidrætsudøvere skal som sådan præstere det samme rent fagligt, som alle andre gymnasieelever, men der bliver hele tiden taget hensyn til deres sport. Det kan fx være ved hjælp eller individuel undervisning online.

Mathilde, Katja og Nicolai er enige om, at det er en kæmpe fordel. Samtidig er trænerne i Team Danmark-ordningen også opmærksomme på, at de unge får en uddannelse ved siden af den sportslige karriere.

Særlige idrætsklasser Nogle unge kan være interesseret i idræt og bevægelse, uden at være i gang med en elitesports-karriere.

Det kan være de bare dyrker meget idræt, eller at de senere vil have en uddannelse inden for sundhedsområdet.

Her har Vestskoven Gymnasium særlige idrætsklasser, som har en særlig studieretning, der er godkendt af børne- og undervisningsministeriet. På Vestskoven Gymnasium indeholder studieretningen i idrætsklasserne samfundsfag a, engelsk a og idræt b.