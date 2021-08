En 46-årig polsk mand er her i Retten i Glostrup blevet dømt for vanvidskørsel.

Store konsekvenser: Vanvidskørsel på motorvejen

Vestegnen - 04. august 2021 kl. 18:28 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En tidlig fredag aften midt i juli kommer en 46-årig polsk mand kørende i sin varebil på motorvejen på grænsen mellem Brøndby og Hvidovre.

Han taber sin mobiltelefon og vil fiske den op - med det resultat, at han mister herredømmet over bilen og påkører en lygtepæl ved udfletningen til Motorring 3. Varebilen får skader, men ingen personer kommer noget til.

Vestegnens Politi er ret hurtigt fremme på stedet, og politifolkene mistænker, at der er tale om spirituskørsel, hvilket bekræftes af en alkometertest. Den 46-årige mand bliver anholdt og sigtet, og bliver efterfølgende varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Der blev også udtaget en blodprøve for at fastslå promillen, og den viste en alkoholpromille på 2,29. Dermed er der, efter de nye skærpede regler, tale om vanvidskørsel.

Skærpet straf

Nu er der faldet dom i sagen ved Retten i Glostrup.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi brugte for første gang en ny paragraf, der skærper straffen, hvis man tidligere er blevet frakendt førerretten for at have kørt med en promille på over 2, og så sætter sig bag rattet i frakendelsestiden.

Det var tilfældet med den 46-årige polske mand. Han blev i december 2019 dømt for at have kørt med en promille på 2,49, og han blev i den forbindelse frakendt kørekortet ubetinget i tre år.

Straffen i den aktuelle sag blev ekstra hård, fordi den 46-årige mand kørte mens han var frakendt førerretten på grund af en promille over 2 I »normale« sager står man i førstegangstilfælde til en bødestraf, hvis man kører i frakendelsestiden, men her blev straffen, på grund af de nye regler for vanvidskørsel, skærpet til en ubetinget fængselsstraf.

Den 46-årige mand blev i Retten i Glostrup idømt 50 dages ubetinget fængsel, en ubetinget frakendelse af kørekortet i yderligere fem år og en tillægsbøde på 1000 kroner. Desuden blev han udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år. Oven i det, blev hans varebil på polske nummerplader, konfiskeret.

Manden nægter sig skyldig i vanvidskørsel. Han erkender, at han har kørt spirituskørsel, men fastholder, at promillen ikke var over 1. Han ankede dommen på stedet, og det bliver dermed Østre Landsret, der skal sætte punktum i sagen.

Følte sig ikke beruset

Under retssagen fastholdt den 46-årige mand, at han ikke havde drukket i en grad, så promillen kunne komme over 2.

Han havde godt nok drukket et par stærke øl nogle timer inden kørslen, men han troede, at alkoholen helt eller delvist var ude af kroppen, og han havde ikke følt sig beruset, da han satte sig bag rattet. Han kunne kun erkende en promille på maksimalt 1.

Manden har flere gange hævdet, at han måske har en stofskiftesygdom, som får hans promille til at være højere, end der egentlig skulle være belæg for i forhold til mængden af alkohol.

Retten i Glostrup tilsidesatte dog denne forklaring og dømte den 46-årige i forhold til resultatet af blodprøven.

Med en besked til den 46-årige om, at nu var det kun en lygtepæl, der blev ramt, men at det kunne være gået rigtig galt, hvis han i en anden situation havde ramt nogle personer.

Havde lånt til varebilen

Den 46-årige mand var kommet til Danmark for at arbejde og havde kun været i landet i kort tid, før det gik galt på motorvejen.

Og ifølge manden selv, så er der tale om en straf med store konsekvenser. Varebilen er købt for penge, han har lånt af et familiemedlem, og han fortalte i retten, at han ikke vil kunne vise sig over for familien, hvis han får konfiskeret varebilen, som han har brugt dels i forbindelse med arbejdet, dels til at overnatte i, når han søgte arbejde.

I retten fortalte den 46-årige, at han i dag fortryder, at han satte sig bag rattet, men at han var i en meget presset situation.

Nu skal Østre Landsret afgøre sagen endeligt. Retten i Glostrup bestemte, at den 46-årige mand skal være varetægtsfængslet under ankesagen.