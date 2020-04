Storbrand i hus: Ville redde sin hund

En villa på Strandhavevej i Hvidovre stod søndag aften i flammer.

Ingen personer er kommet noget til, men den voldsomme brand gav anledning til noget tumult, da husets ejer kom til stede og ville ind i det brændende hus for at redde sin hund.

Vestegnens Politi lagde sig af gode grunde i vejen og tilbageholdt ejeren, hvad han ikke var tilfreds. Andre personer kom dog til og ville også ind i den brændende villa for at få reddet hunden. Der opstod tumult, og Vestegnens Politi måtte derfor tilkalde flere patruljer for at få genoprettet roen på stedet.

- Det er os, der har ansvaret i forbindelse med branden, og vi kan ikke tillade, at personer går ind i et brændende hus og kommer til skade, understreger Lars Jørgensen, vagtchef hos Vestegnens Politi.

Om hunden er sluppet ud eller er omkommet, ved ingen. Branden er så kraftig, at ingen har været inde i huset, og det var også årsagen til, at Vestegnens Politi blokerede for, at nogen bevægede sig ind i huset.

Anmeldelsen om branden kom klokken 17.37.

Hovedstadens Beredskab har sat en del mandskab ind i brandslukningen, men meget tyder på, at huset udbrænder.

Der var angiveligt ikke personer i huset, da branden startede.

Hvad årsagen til den voldsomme brand er, er endnu for tidligt at sige, fortæller vagtchefen hos Vestegnens Politi.