Brøndby har igangsat en omfattende testindsats på skoler og i børneinstitutioner. Her er det på Brøndbyvester Skole.

Stor test-indsats på skoler og i børneinstitutioner

Vestegnen - 15. april 2021 kl. 18:44 Kontakt redaktionen

Brøndby Kommune har oplært 34 podere, der netop er gået i gang med at teste elever og lærere på skolerne. Og et mobilt podehold kører rundt til Brøndbys daginstitutioner og tester personalet.

Siden Brøndbys elever i 5.-10. klasse igen fik lov at møde fysisk op på skolen, har et stort testkorps stået klar til at teste elever og personale to gange om ugen.

Der har været en omfattende planlægning i gang de foregående uger, hvor 34 personer er blevet oplært til at kunne foretage en næseborstest. Testen foretages med en podepind, der føres 2-4 centimeter op i næsen og resultatet ligger klart 15 minutter senere.

Eleverne testes i udgangspunktet klassevis to gange ugentligt på skolen.

- Det er en milepæl, at eleverne nu igen er tilbage på vores skoler og får den hverdag tilbage, som både lærere og børn sådan har savnet. Den nye hverdag betyder, at alle vores elever over 12 år tilbydes test to gange om ugen i skoletiden. Det er helt afgørende, da regelmæssige test er nøglen til, at vi kan holde smitten ude fra vores skoler. Heldigvis kan vi se, at mange følger myndighedernes og vores opfordring til at lade sig teste, siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

Brøndby Kommune har valgt at udvide testmodellen til også at omfatte byens daginstitutioner. Et mobilt podehold kører rundt til byens daginstitutioner, så personalet har mulighed for at blive testet i arbejdstiden.

- Vores pædagoger og pædagogiske personale har hele tiden været på arbejde og er i sagens natur udsatte for smitte i deres daglige kontakt med børnene og kollegerne. Så jeg er glad for, at vi i Brøndby har besluttet også at teste dem, så de får besøg af vores podehold flere gange om ugen. Det giver en tryghed for både personale, børn og forældre, siger Kent Magelund.