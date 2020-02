Se billedserie Jakob Bro kommer til Avedøre Stationsby efter at have spillet på det legendariske spillested Village Vanguard i New York. Foto: Michael Drong

Send til din ven. X Artiklen: Stor kunst i en lille lejlighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor kunst i en lille lejlighed

Vestegnen - 07. februar 2020 kl. 18:36 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stjerneguitaristen Jakob Bro giver koncert i en to-værelses lejlighed i Avedøre Stationsby. En dagligstuekoncert, der også er en fortælling om, hvad jazzmusikken og Avedøre kan.

Direktør for Teater Vestvolden i Hvidovre, Stephan Pollner bor i Store Hus i Avedøre Stationsby. Og det er ham, der lægger stue til en usædvanlig koncert med jazzguitaristen Jakob Bro fredag aften den 21. februar.

- Vi gør det så privat som muligt. Folk bliver budt velkommen i entrédøren, får et glas rødvin og peanuts. Nogle sidder ned, andre står. Det bliver super hyggeligt, og når man er sammen i en privat stue, så sker der altså noget andet, end hvis man er til et almindeligt arrangement og måske holder sig lidt for sig selv. Her er det naturligt at falde i snak, når man er samlet i en 30-35 kvadratmeter stor stue, siger Stephan Pollner.

Og så er det noget helt særligt at være så tæt på musikeren, der denne aften spiller et akustisk sæt på cirka en time.

Det er Teater Vestvolden og Avedøre Bibliotek -og Kulturhus, der står bag arrangementet, som er en del af Vinterjazz-festivalen. En lignende koncert sidste år blev en stor succes, og eksperimentet gentages altså i år.

En positiv fortælling Stephan Pollner har boet i Avedøre Stationsby i en årrække - og han elsker det.

- Mangfoldigheden og de mange forskellige mennesker er for mig et stort plus. Og så er der så meget kultur i bred forstand - med lejlighedskoncerten som et af mange tilbud. Kulturen er netop med til at binde os sammen, både i Stationsbyen og i Hvidovre som helhed, lyder det fra Stephan Pollner.



Fra Stephan Pollners lejlighed er der udsigt over byen og Vestegnen.



Han synes det er fedt, at det er muligt at hente en jazzmusiker med internationalt format til en koncert i en to-værelses i Avedøre Stationsby.

- Jeg vil gerne være med til at vise, at jazz hverken er snobbet eller fint. Jazz er for alle - og koncerten her viser det på alle punkter. Billetprisen er ikke højere end alle kan være med, og rammerne for koncerten siger næsten det hele.

- Jeg håber også, at vi med denne unikke oplevelse er medvirkende til at skabe en god og positiv fortælling om Avedøre Stationsby, tilføjer Stephan Pollner.

Lyrisk skønhed Aftenens kunstner er jazzguitaristen Jakob Bro, der er midtpunkt i stuen i Avedøre Stationsby kort efter han er kommet hjem fra New York, hvor han har spillet på det legendariske spillested Village Vanguard.

Nu skal han optræde i de private rammer med sit skrøbelige og farverige univers.

Jakob Bro er efterhånden en guitarist og komponist, som i internationale kredse omtales som en af Skandinaviens store jazzmusikere. En musiker, hvis greb om den lyriske jazz vækker resonans hos såvel kritikere som publikum. Herhjemme spiller han hyppigt udsolgte koncerter med sin trio med Thomas Morgan og Joey Baron, som han også internationalt har høstet stor succes med.

Med et righoldigt katalog af udgivelser, hvoraf flere er blevet omtalt som hovedværker i nyere dansk jazz, har Bro løbende formået at nuancere sit udtryk i dialog med vægtige medspillere. Til marts udkommer hans nye album 'Returnings' med Palle Mikkelborg, Thomas Borgan og Jon Christensen på sværvægteren ECM, som Bro siden 2015 har været i stald hos. På ECM har han også været aktiv som sideman for Paul Motian og Tomasz Stanko.

Jakob Bro har de seneste år udforsket solo-formatet til en række udvalgte koncerter. At opleve Bro solo er som at komme helt ind i maskinrummet, hvor klangfarver, stemninger og temaer udfoldes og udforskes. Bro har selv beskrevet det som at være til stede i hans øvelokale. Man mærker en anderledes legende tilgang, hvor der eksperimenteres med lyden, fra det helt skrøbelige til det støjende og skrattende - men samtidig med Jakob Bros klare sans for atmosfære og lyrisk skønhed.

Og dette univers kan nu opleves på 2. sal i Store Hus i Avedøre.

Der er af gode grunde et begrænset antal pladser i stuen. Man kan tjekke, om der er ledige pladser på www.teatervestvolden.dk hvor der også er flere informationer.