Holmene skal bestå af ni nye øer ud for Avedøre Holme. De mange nye virksomheder vil skabe tusindvis af nye jobs - forventningen er 12.000 nye arbejdspladser på Holmene.

Send til din ven. X Artiklen: Stor interesse for Holmene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor interesse for Holmene

Vestegnen - 06. december 2020 kl. 14:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Hvidovre Kommune er i dialog med Erhvervsstyrelsen om anlægslov for de ni nye øer ud for Avedøre Holme, der skal rumme både erhverv, natur og store fritidsområder.

Der har været stille om Holmene, siden projektet med de ni nye, kunstige øer blev lanceret af Hvidovre Kommune og den daværende regering.

Der bliver dog i høj grad arbejdet med Holmene, som skal bestå af ni øer uden for det eksisterende erhvervsområde Avedøre Holme.

- Vi arbejder stadig på visionen for Holmene. Vi holder fortsat løbende møder med relevante aktører fra blandt andet erhvervslivet, uddannelses- og forskningsverdenen, nabokommuner og de relevante myndigheder, fortæller Hvidovres borgmester Helle Adelborg (S).

- Interessen for Holmene er stadig stor, og vi bliver hele tiden inspireret og får nye input, som vi kan bruge i det fremtidige arbejde med at etablere Holmene, tilføjer hun.

Dialog om anlægslov Corona-situationen har dog forsinket processen med at få skabt den nødvendige planlægning, og det er formentlig ikke realistisk, at første spadestik kan tages i 2022, som det oprindeligt var forventet.

- Aktuelt er vi i dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik på at få lavet en principaftale om anlægslov, der skal bane vejen for den endelige etablering af de ni nye øer i Køge Bugt, siger Helle Adelborg.

Nyt liv Indtil 1960'erne var området, der i dag er kendt som Avedøre Holme, fyldt med små øer, indsøer og frodig natur, der fik lov at vokse vildt. I 1960'erne blev området kunstigt inddæmmet, jordopfyldt og gjort til et af Nordens største og mest velfungerende erhvervsområder.

De ni nye øer skal placeres ud for Avedøre Holme. Der bliver tilsammen tale om et 3,1 millioner kvadratmeter stort erhvervsområde med plads til omkring 380 nye virksomheder.

Erhverv er dog langtfra den eneste funktion Holmene skal rumme.

Blandt andet skal Holmene rumme 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje. Holmene er et naturplus-projekt, der skaber markant mere natur, når det står færdigt, end der er i dag.

Området bliver fyldt med rekreative naturoplevelser til både børn, unge, familier og ældre med løberuter og supercykelstier og mulighed for vandsportsaktiviteter som kajak, svømning og undervandsjagt. Og der bliver etableret udsigtstårn og områder med mulighed for at iagttage fugle -og dyrelivet, marinespots til naturformidling til skoleklasser og andre interesserede og havhaver og strand, der giver mulighed for picnic og badning.

Ligeledes betyder Holmene, at den grønne forbindelse fra Kalvebod Fælled og Kalveboderne mod nord til Strandparken mod syd langt om længe bliver fuldendt.

Samtidig kan Holmene udgøre en grøn og frodig stormflodssikring, der beskytter både Hvidovre og hovedstaden mod elementernes rasen fra syd.

- Med Holmene vil vi skabe nyt liv. Både for erhvervslivet, for dyre- og plantelivet og for udelivet. Holmene bliver både en perle, hvor borgerne kan nyde og udforske naturen, og det bliver hovedstadens grønne vækstmotor og internationale vartegn, lød det fra Helle Adelborg, da visionen blev fremlagt.

Bygges af overskudsjord Udgiften til at anlægge de ni øer bliver dækket af de penge, der kommer ind for at tage imod den overskudsjord, der skal bruges til Holmene. Kombineret med indtægten fra grundsalg er der et overskud, som blandt andet vil blive brugt til at styrke infrastrukturen i hele området.

Da visionen om Holmene blev præsenteret, indgik det også, at der på den ene af de nye øer - »Green Tech Island« - er mulighed for at opføre et nyt, moderne spildevandsanlæg, som i givet fald skal afløse de nuværende renseanlæg i hovedstaden og på Avedøre Holme. Der er dog ikke taget endelig stilling til denne del af projektet.