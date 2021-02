Stor interesse: Udvikling af kæmpe erhvervsområde

Der var input og spørgsmål fra de deltagende virksomheder og grundejere om grønne tage, ladestandere til elbiler, beskatning, biodiversitet, højlagre, klimavenligt byggeri samt hvor meget og højt man må bygge på grundene med den nye lokalplan. Også trafikforholdene på Avedøre Holme optog deltagerne, og der blev udtrykt et ønske om bedre forhold for cyklister på området.

De mange input bliver nu taget med i det igangværende arbejde med at udforme et nyt lokalplansforslag for Avedøre Holme. Det er planen, at en ny lokalplan sendes i høring i maj og juni, og det er også planen, at der i løbet af høringsperioden holdes et ny møde om indholdet i lokalplanen.