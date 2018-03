Der er stor forskel på, hvad timeprisen for at få behandlet en byggesag hos kommunerne er. Foto: Mogens Hjelm

Send til din ven. X Artiklen: Stor forskel på prisen for at få behandlet en byggesag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor forskel på prisen for at få behandlet en byggesag

Vestegnen - 31. marts 2018 kl. 13:27 Af AF Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stor forskel på, hvad borgere og virksomheder i landets kommuner skal betale for at få behandlet en byggesag. Sådan er det også på Vestegnen, hvor Rødovre Kommune tager 815 kroner pr. time for at behandle en byggesag.

Det er det næstdyreste gebyr i hele landet, hvor kun Hørsholm er dyrere med en timepris på 919 kroner.

Det viser en opgørelse fra Dansk Byggeri, der har indhentet data fra kommunernes hjemmesider.

Samtidig er de 815 kroner pr. time 41 procent mere, end hvad man betaler for en byggesagsbehandling i Solrød Kommune, hvor det koster 576 kroner pr. time at få en byggesag behandlet. Det er den billigste kommune, hvis man ser bort fra Hvidovre, hvor det er gratis. Her har man valgt at fjerne gebyret fra 2017.

»For den lille private husejer, der skal have en udestue på huset, kan gebyret godt fylde i budgettet. I Dansk Byggeri har vi den holdning, at jo flere kommuner, der fjerner gebyret, jo bedre. Derfor er vi glade for, at 22 kommuner helt undlader at opkræve gebyrer,« siger Torben Liborius, der er direktør i Dansk Byggeri.

I de kommuner, der opkræver gebyr, er der stor forskel på timepriserne selv om arbejdet burde være det samme for kommunerne.

»Timepriserne siger ikke noget om, hvor lang tid kommunens medarbejdere bruger på sagsbehandlingen. Så hvis medarbejderne i Hørsholm Kommune er tre gange så hurtige til at sagsbehandle, udligner det sig jo,« siger direktør Torben Liborius.

I Søndagsavisen Vestegnens område har otte kommuner timepriser, mens det er gratis i Hvidovre, og det koster en fast pris i Glostrup.

Kigger man på udviklingen de senere år, springer det især i øjnene, at Vallensbæk er gået fra at have det laveste gebyr i 2016 til at være næstdyrest i 2018. De øvrige kommuner har det samme gebyr eller er steget ganske lidt.

Dog ikke Rødovre, der, på trods af status som kommunen med det næstdyreste byggesagsbehandlingsgebyr, er faldet fra 864 kroner til 815 kroner.

Ifølge Dansk Byggeri er der fire bygningskategorier: enfamilieshuse, landbrugsbygninger, fabriksbygninger og etagebyggeri. Gebyret for at behandle sagerne må ikke være en indtægt for kommunen. Men kommunerne må godt lade gebyret været helt eller delvist finansieret over skatten.

Det billigste gebyr på landsplan finder man i Mariagerfjord Kommune med 312 kroner/time. I alt er der 22 kommuner, som ikke opkræver gebyr, 68 kommuner med timepris og fire kommuner med fast pris. Fem kommuner opkræver et delvist gebyr, som indebærer, at der er gebyr på nogle typer byggesager og ikke på andre.

I Dansk Byggeris dataindsamling er der ikke taget højde for, hvor meget tid kommunerne bruger på at byggesagsbehandling.

»En byggesag bør ikke være væsentlig forskellig i Mariagerfjord og i Hørsholm. Men man kan håbe på, at sagsbehandlingen går lidt hurtigere i Hørsholm, når nu timeprisen er tre gange så høj,« siger Torben Liborius.

Timepriser i byggesagsbehandlinger Sådan er udviklingen af timepriserne for sagsbehandlingen af byggesager i kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens område i 2016, 2017 og 2018. Der er tale om byggesagsgebyr, timepris i kroner.



Kommune - 2016 - 2017 - 2018

Albertslund - 600 - 600 - 600

Brøndby - 628 - 628 - 628

Glostrup* - 602 - Fast: 1000 - Fast: 1038

Greve - 625 - 646 - 654

Hvidovre - 688 - intet gebyr - intet gebyr

Høje-Taastrup - 631 - 643 - 650

Ishøj - 629 - 629 - 629

Rødovre - 864 - 864 - 815

Solrød - 485 - 576 - 576

Vallensbæk - 438 - 674 - 690



Kilde: Kommunale hjemmesider og Dansk Byggeri -

Kildematerialet for 2018 er indhentet på kommunernes

hjemmesider i perioden fra den 8. jan. til den 6. feb. 2018.

* Fra 2017 har Glostrup udskiftet timepriser med et fast beløb for sagsbehandling af alle byggetyper. Sådan er udviklingen af timepriserne for sagsbehandlingen af byggesager i kommunerne i Søndagsavisen Vestegnens område i 2016, 2017 og 2018. Der er tale om byggesagsgebyr, timepris i kroner.