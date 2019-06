Se billedserie Koncenton bygger nye seniorboliger i Albertslund.

Send til din ven. X Artiklen: Stor efterspørgsel: Nu bygges der flere seniorboliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor efterspørgsel: Nu bygges der flere seniorboliger

Vestegnen - 24. juni 2019 kl. 14:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den stigende efterspørgsel på seniorboliger får ejendomsinvestoren Koncenton ind på markedet for boliger til seniorer. Første seniorejendom skal stå færdig i Albertslund i 2021, og flere projekter er undervejs.

Antallet af seniorer stiger, og det samme gør behovet for boliger til dem. Undersøgelser viser, at omkring 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste år - men der er langt fra boliger nok. Det får nu ejendomsinvestoren Koncenton ind på markedet for seniorboliger. Første projekt bliver to ejendomme i Albertslund, som skal stå færdig i starten af 2021, fortæller investeringsdirektør i Koncenton, Oliver Peters.

- Vi ved fra undersøgelser, at mange seniorer vægter tryghed og fællesskab højt, når de skal vælge boligform i den tredje alder - og derfor har det været vigtigt for os at bygge boliger, der omfatter netop dette. Vores nye ejendomsprojekter giver trygge og smukke rammer om seniorlivet, samtidig med der er rig mulighed for at dyrke fællesskabet i de fælles områder, både ude og inde, siger Oliver Peters.

De to ejendomme får i alt 82 praktisk indrettede lejligheder på henholdsvis 65 og 85 kvadratmeter. Til den ene ejendom er det nærtliggende forsamlingshus tænkt ind som samlingssted, mens der til den anden ejendom opføres fælleshus og fælles gæsteværelser.

- Ensomhed er et udbredt problem blandt ældre, og her er en seniorbolig en oplagt måde at sikre socialt liv og sammenhold for det ældre ægtepar, men også for senioren, der måske har mistet sin ægtefælle. Samtidig ved vi, at mange ældre ikke længere har behov for parcelhus og have - og en seniorbolig er derfor et godt valg, hvis man både ønsker fællesskab med andre samt mindre plads, siger Oliver Peters og tilføjer:

- Vi har at gøre med en overset boligtype med et meget stort potentiale. Det har både de danske pensionskasser og almene boligforeninger fået øjnene op for, men der er brug for flere tiltag på området. Som samfund har vi et ansvar for, at vores mange ældre får det seniorliv, de har brug for. Det vil vi som privat ejendomsinvestor gerne bidrage aktivt til.

For at imødekomme flest mulige ønsker og behov, er Koncentons seniorboliger udarbejdet med inspiration fra nyeste forskning vedrørende ældres boformer. Boligerne er målrettet personer over 55 år eller ældre, og som ikke har hjemmeboende børn. At første ejendom opføres i Herstedvester i Albertslund, er ikke tilfældigt, oplyser Oliver Peters:

- Albertslunds vision om at være en grøn by med fællesskabet i centrum, harmonerer godt med Koncentons ønske om at skabe kvalitetsboliger med fokus på grønne områder, gode lejligheder og plads til fællesskabet. Vi glæder os derfor over at opføre første seniorejendomsprojekt netop her, og senere udvide konceptet til andre byer, siger han.

Aktuelt har 162 skrevet sig på venteliste til de kommende boliger i Albertslund, mens 350 står på interesseliste, oplyser Koncenton.