Stor efterspørgsel: Åbner generalprøve for publikum

Vestegnen - 25. juli 2019

Premieren på Carmen i Opera Hedeland fredag den 9. august er tæt på udsolgt. For at imødekomme efterspørgslen åbnes generalprøven nu for publikum til rabatpris. Halvdelen af billetindtægterne doneres til Mødrehjælpen.

Generalprøven i Opera Hedeland bliver ekstra intens i år. Ud over det vanlige hold af særligt inviterede gæster, åbner Opera Hedeland nemlig portene for betalende gæster, når kunstnerne den 7. august laver sidste gennemspilning inden premieren. Årsagen er, at teatret har haft svært ved at følge med efterspørgslen på billetter tidligt i august.

- Instruktør, Runar Hodne har lovet os, at opførelsen bliver på samme høje niveau og med alle de samme effekter som til premieren. Derfor har vi valgt at give generalprøven som et særligt tilbud til de, som har svært ved at få de sidste to opførelser, den 16. og 17. august, som der stadig er billetter til, til at passe i kalenderen, siger Opera Hedelands direktør, Claus Lynge.

Prøverne til Carmen i Opera Hedeland er i gang, og stemmerne strømmer ud over landskabet fra orkestergraven, hvor sangerne har søgt skygge for den bagende sol. På grund af stor publikumsinteresse er der altså sat ekstra billetter til salg til generalprøven, hvor alt er på plads og matcher niveauet til premieren.

Fremfor at lade indtægten fra billetsalget gå direkte i egen kasse har Opera Hedeland besluttet at donere halvdelen til velgørenhed. Teatret donerer i forvejen billetter til foreningen Danske Veteraner, mens den specifikke sum fra salget til generalprøven vil gå til Mødrehjælpen.

- Mødrehjælpen yder et stort stykke arbejde for at give børn en god start på livet, og det vil vi gerne støtte. Vi er meget glade for, at vi på den måde både kan yde hjælp til trængende og give flere publikummer mulighed for at opleve Carmen, siger Claus Lynge.

Mere information, også om hvordan man får fingre i de eftertragtede billetter, kan findes på www.operahedeland.dk