Stor donation til børn, der har det svært

- Vi er glade for at være med til hjælpe børn, der har det svært, ved at støtte Julemærkehjemmet, lyder det fra Lions Ishøj.

Julemærkehjem hjælper børn i alderen 7-14 år med at bekæmpe mobning, ensomhed og mistrivsel. Børnene tilbydes et ophold med fokus på trivsel og udviklingsmuligheder og en hverdag fyldt med bevægelse, leg og motion, som giver børnene mulighed for at forbedre både deres fysiske form, psykiske velbefindende og sociale kompetencer.