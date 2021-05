Mænd kan finde et socialt fællesskab med andre mænd hos Mænds Mødesteder, på Vestegnen findes tilbuddet i Glostrup og Brøndby.

Stor donation: Sårbare mænd skal også have et mødested

Vestegnen - 06. maj 2021 kl. 18:48 Kontakt redaktionen

I dag bor flere mænd end nogensinde alene. Nogle af dem er isolerede og ensomme, men i Mænds Mødesteder mødes de om aktiviteter, de synes er interessante og finder et fællesskab omkring. Trygfonden har netop bevilget over 3,5 millioner kroner til at videreudvikle Mænds Mødesteder til at kunne inkludere sårbare mænd i fællesskaberne samt vidensdele på tværs af mødestederne.

Fællesskab for alle mænd - Et Mænds Mødested er et fællesskab, hvor alle mænd uanset alder, baggrund eller evner mødes over fælles aktiviteter og en snak over en kop kaffe. Hvilke aktiviteter og hvordan de organiseres, bestemmes af de mænd, der kommer og bruger stederne. Alle kan være med, alle kan få medindflydelse, og alle er velkomne. - Med donationen fra Trygfonden, som vi er meget taknemmelige for, håber vi at kunne videreudvikle mødestederne, så vi i højere grad også får fat i og inkluderet udsatte og sårbare mænd, som har brug for en hjælpende hånd til at møde op, siger Svend Aage Madsen, forskningsleder på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed, som har udviklet og igangsat Mænds Mødesteder.

To steder på Vestegnen Det første Mænds Mødested blev etableret i 2015, og der findes i dag 29 Mænds Mødesteder fordelt over hele landet. På Vestegnen findes der et Mænds Mødested i Glostrup og Brøndby.

Et mødested er et demokratisk og inkluderende fællesskab, der oprettes som selvstændig forening og er åbent for alle mænd. Når mændene bliver en del af fællesskabet, blomstrer mange op, tager ejerskab og påtager sig ansvar i forhold til møder og aktiviteter. Det har imidlertid vist sig at være svært at inkludere udsatte og sårbare mænd. Med den nye donation fra Trygfonden er målet derfor at udarbejde en ny model for Mænds Mødesteder, hvor man har fokus på også at opsøge, invitere og inkludere sårbare mænd, eksempelvis i samarbejde med kommuner og praktiserende læger, samt oprette flere mødesteder, hvor der er plads til og forståelse for de særlige behov, sårbare mænd kan have. Endelig er planen at stifte et netværk, hvor mændene på tværs af mødestederne kan få kontakt med hinanden og udveksle erfaringer.

Donationen er givet som led i Trygfondens samlede arbejde for at skabe tryghed og give alle en plads i et positivt fællesskab.

Mødes på Herstedhøje Hvis man har lyst til at være med i fællesskabet, er der mulighed for det hos Mænds Mødesteder i Glostrup. Der er lukket i huset på Sydvestvej 42, hvor medlemmerne plejer at mødes, men hver tirsdag og fredag kl. 9.30 mødes de på Herstedhøje og nye er velkoimne, oplyser formand Søren Brandis.

Mænds Mødesteder i Brøndby har lokaler på Skolevang 1 i Brøndby Strand, men holder i øjeblikket coronalukket.