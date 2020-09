Stor brand i gang: Gå væk fra røgen

Der er lørdag formiddag udbrudt brand hos en produkthandel på Naverland i Glostrup.

Både Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi er rykket til Glostrup Produkthandel, der ligger på Naverland op mod Herstedøstervej. Anmeldelsen kom klokken 9.37.

Hovedstadens Beredskab har fået mange anmeldelser, fordi røgen kan ses vidt omkring. Vestegnens Politi oplyser, at der formentlig er ild i et skrotoplag, og at røgen derfor er kraftig. Politiet beder borgerne om at gå væk fra røgfanen.

Klokken 10.40 oplyser Hovedstadens Beredskab, at man har branden under kontrol og at den næsten er slukket.

Der bliver dog en del efterslukning, så brandfolk og køretøjer vil være tilstede nogle timer endnu, dog med reduceret styrke.

Der er ikke meldinger om tilskadekomne, fortæller Vestegnens Politi.

Lige nu er brandårsagen ukendt.

Politiet oplyser, at Gammel Landevej i øjeblikket er spærret i begge retninger for at skabe ro til slukningsarbejdet.

Forventet tidshorisont er cirka 1 time, siger politiet.