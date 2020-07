Se billedserie Axel Nielsen har færdes det meste af sit liv i og omkring Strandparken. Dels som barn, men også gennem sit job som daglig leder af Sejlerhuset i Brøndby Ungdomsskole, der ligger ved en af søerne langs Strandparken. Mange af kommunens unge er på fornavn med Axel. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Stor billedserie: Vand, sand og leg

25. juli 2020

Vestegnens borgere kan også her i sommerferien nyde nærheden til vandet i det syv kilometer natur- og friluftsområde ved navn Strandparken. Her forenes vand, sand, havn, kunst og leg.

Der er rige muligheder for at udfolde sig udendørs og opleve naturen i Strandparken langs Køge Bugt. Hvad end det er den blå, sandfarvede eller grønne kystnære type natur.

Strandparken er en syv kilometer lang strandstrækning med havne og søer, men her er også klitter, enge og overdrev, hvor dyre- og planteliv trives, og de besøgende mennesker kan samtidig bruge området til friluftsaktiviteter eller en gåtur langs eksempelvis Svingelstien.

Det er et rekreativt område, men har også den vigtige funktion, at det tjener som kystsikring.

Bag Strandparken står fem kommuner: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve.

Alene den del af Strandparken, som ligger i Brøndby, tegner sig for mange potentielle oplevelser.

Denne sommer er der eksempelvis åbnet en ny legeplads i Brøndby-delen af Strandparken lige ved broen, tæt på cafeen, som også holder åbent.

Axels anbefalinger En af dem, der bruger rigtig meget tid ved Brøndbys del af Strandparken er Axel Nielsen, der i 20 år har været daglig leder af Sejlerhuset, som hører under Brøndby Ungdomsskole.

Sejlerhuset ligger lige ud til Maglebæk Sø, som er én af de lukkede søer, man møder, når man bevæger sig mod stranden.

Axel Nielsen lærer Brøndbys unge mennesker at færdes korrekt til vands i søerne, når de kommer forbi og skal stifte bekendskab med kajak, kano eller sejlbåd.

Men han har også et godt kendskab til, hvad der foregår generelt i Strandparken, som han holder meget af.

- Strandparken har en fantastisk strand. Den er børnevenlig, fordi den er lavvandet. Det er et stort plus. Om sommeren er her livreddere. Vinterbadelauget Bifrost bruger det lille røde hus i området uden for sommersæsonen. Stranden er i sig selv et stort trækplaster. Men man kan gå rundt i hele området, siger han og fortsætter.

- Nogle af de seværdige steder er Holmesø, hvor der er et fuglereservat med 10.000 ynglende fugle. Her bor fuglene. Det er deres hjem, og derfor skal man ikke sejle eller komme for fysisk tæt på dem. Derudover er der kunstværket Heerup-stenene ved caféen. Der står nogle forklarende søjler med tekst ved dem. Og så er den nye legeplads også et besøg værd. Den tror jeg bliver et kæmpe hit, lyder anbefalingerne fra Axel Nielsen til området.

Selv holder han allermest af naturen og den ro, der også er, når han året rundt befinder sig i Strandparken.

- For mig er det naturen. At man kommer herned og får pustet ud, eller bruger stranden som en pause i hverdagen, siger han.

Han sender samtidig en påmindende bøn til strandens gæster, om at de altså må huske at samle deres affald op efter sig, inden de forlader stranden som gæst. Der er også sat skraldespande op mange steder.

Axel Nielsen er naturligt nok desuden optaget af de lukkede søer: Holmesø, Maglebæk Sø og Stubbe Sø, som i den grad er hans hjemmebane.

- I søerne kan man bruge faciliteterne og eksempelvis ro ud i kajak. Søerne fortsætter mod syd, og hvis man er frisk på lige at løfte sin kajak over på den anden side ved Arken i Ishøj, kan man i princippet ro hele vejen til Hundige, siger han.

Har set strandparken udvikle sig - Strandparken har udviklet sig meget gennem årene. Den har fået mere vegetation, så havet ikke kommer for tæt på, og så kan man gå i læ og færdes på stierne, siger Axel Nielsen om områdets udseende.

- Strandparken er et åndehul. Vi har også været med til at præge området og give det indhold gennem Sejlerhuset og Ungdomsskolen. Og jeg er bare glad for at området i sin helhed bliver brugt, siger Axel Nielsen.

Han er vokset op i Hvidovre og i hans barndom gik weekendudflugterne i familiens folkevogn tit til stranden. Det var før Strandparken fik sin nuværende udformning - og han har derfor fulgt Strandparkens udvikling på nærmeste hold.

Blandt minderne er frugtplantagen, som lå ud for Brøndby Strand og de mange badeture, han har været på.

Man kan læse meget mere om Strandparken på www.strandparken-kbh.dk.