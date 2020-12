Stor billedserie: Hun bringer døde dyr til live

Se billedserie Foto: Peter Andersen

Vestegnen - 27. december 2020 kl. 06:07 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen

I løbet af sommeren genudgiver vi nogle af vores læseværdige artikler og flotte billedserier. Læs eller genlæs artiklen om Susie Baltzersen, som lever af at udstoppe dyr. En barndomsdrøm som hun måtte kæmpe længe for.

Artiklen blev oprindeligt udgivet i november 2018.

Læs eller genlæs: Midt på bordet ligger, hvad der bedst kan beskrives som en klump rodet skind. Det er svært at forestille sig, at det om nogle timer vil kunne forveksles med en levende ræv. Men det er, hvad 35-årige Susie Baltzersen påstår.

Hun er zoologisk konservator og lever af at bringe døde dyr til live - frosset i en sidste bevægelse.

Susie Baltzersen blev uddannet konservator for tre år siden hos Brian Filipsen, som ejer værkstedet i landsbyen Risby i Albertslund. Han er denne dag ude af huset. I stedet sidder Susie Baltzersen ved et stort vindue og udstopper en ræv.

- Jeg har fundet denne oldtidssag frem, siger Susie Baltzersen, og viser en lidt maltrakteret mannequin frem med to stirrende orange øjne.

- Jeg har ændret lidt på den, så den en dag kan ligne en ræv, siger hun.

I dag bruger man oftest mannequiner til at danne grundlag for de udstoppede dyr. Men ingen dyr er ens, ligesom mennesker ikke er det, som Susie Baltzersen forklarer. Den mannequin hun står og vifter med er en gammel en, men de fleste, de bruger, er nyindkøbte. Det er også muligt at støbe en mannequin til det enkelte dyr. Det kræver, at man har hele dyret - og det koster en del flere penge.

- Det er der de færreste, som vil betale for, siger Susie Baltzersen.

Hun finder sit værktøj frem. Nål. tråd, ler og lim. Der skal ikke meget andet til, men dyret har også allerede været igennem en del processer, hvor den blandt andet er blevet flået, saltet og garvet.

Kassedame eller porcelænsmaler Susie Baltzersen er ikke gået den lige vej til at blive konservator - på trods af at det var en drøm, siden hun var barn.

- Jeg har villet udstoppe dyr siden 4. klasse, fortæller hun.

- Jeg ville først gerne være dyrlæge. Men jeg er pisse ordblind og gik på så fantastisk en skole, at de allerede dengang sagde, at det ikke kommer til at ske, siger hun med et sarkastisk tryk på »fantastisk«.

- Jeg og min veninde, som også var ordblind, fik at vide, at vi kunne blive kassedame eller porcelænsmalere. Det var det.

Efter den nedtrykkende besked om, at hendes drøm var uopnåelig, sad hun en dag og så tv, hvor en zoologisk konservator udstoppede et egern.

- Så gik der et lys op for tøsen. Det er det, jeg skal. Jeg har altid været vild med de udstoppede dyr i biologilokalet, men jeg havde ikke tænkt på, at der jo sad nogen og lavede dem, siger hun.

Målrettet begyndte Susie Baltzersen så i 4. klasse at ringe rundt til konservatorer for at komme ud og prøve det. En kvindelig konservator var positiv.

- Randi fra Kalundborg tog mig ind. Hun adopterede mig næsten. Jeg havde mit eget værelse hos hende, fortæller hun.

- Så snart en anledning på mere end en weekend bød sig, susede jeg afsted til Kalundborg, siger Susie Baltzersen og forklarer, at det var ret ofte, for skolen havde givet op på hende, følte hun.

Flåede første dyr som 10-årig Det var dog ikke hos Randi hun første gang fik en smagsprøve på branchen.

- Jeg flåede mit første rådyr som 10-årig. Min stedfar havde skudt det. Det hang, da jeg kom hjem fra skole en dag. Jeg gik helt i stå. Da han kom hjem, havde jeg allerede parteret det og var i gang med at koge tungen for at se, om den kunne spises, siger Susie Baltzersen.

Men på trods af, at Susie Baltzersen tidligt besluttede sig for en karrierevej, og hurtigt lærte kunsten at udstoppe dyr, gik det alligevel ikke så nemt. Gang på gang blev hun afvist af konservatorer, når hun søgte lærerpladser. Hun er overbevist om, at det er på grund af, hun er kvinde.

- Det er gamle grående mænd, der sidder derude. De har nok stadig fordomme om, at vi skyder børn ud hele tiden og er hysteriske.

Efter nogle års forgæves søgen, og en læreplads som hun blev snydt for, gav hun op. I stedet arbejdede hun forskellige steder som sælger og endte med at blive selvstændig hundeklipper. Men endnu engang skulle et program i fjernsynet ændre på det.

- Jeg så Brian i Go'aften Danmark. Jeg tænkte, jeg måtte prøve en gang til, siger Susie Baltzersen.

Det viste sig, at Brian Filipsen, som blev hendes lærermester, havde hørt om Susie Baltzersen fra Randi. Susie Baltzersen kom først på prøve, fik senere en lærerplads og er nu fastansat hos Brian Filipsen i Albertslund.

- De andre konservatorer sagde til Brian, at det var snyd, at han fik en så erfaren lærling, men så svarede han bare: I kunne selv have taget hende. Hun har prøvet.

Susie Baltzersen er i dag en blandt kun tre kvindelige zoologiske konservatorer i Danmark.

Kummefrysere og kafferbøffel Susie Baltzersen lader ræven ligge et øjeblik og viser os rundt i værkstedet. Vi går mod baglokalet, forbi en isbjørn og små egern på væggen.

I lokalet står en kummefryser, og et kig ned i den afslører, at den er fyldt til randen. Faktisk så meget at en lille tot mørkt hår stikker ud.

- Vi har fem kummefrysere fyldt med skind, fortæller Susie Baltzersen.

For at komme videre rundt, skal man masse sig forbi hovedet af en kafferbøffel fra Afrika.

Dyrene der hænger, står og ligger overalt, er for det meste udstoppede dyr, der skal tørre. Dyr der mangler den sidste maling og lak, før de kan komme ud til kunden, og dyr fra udstillinger de har lavet. Blandt andet står der to færdige zebraer og en tiger i baglokalet.

Netop kattedyr er Susie Baltsersens favorit dyr at udstoppe. Det er bare sjældent, at det er den slags opgaver, der kommer ind til dem i Albertslund. Snart skal hun dog i gang med en tiger. Hun viser et billede frem på telefonen af den døde tiger.

- Jeg kunne slet ikke være i mig selv, da jeg fik det at vide, siger hun og laver en lille dans på stedet.

- Man kan danse rundt om det og tænke »får jeg lov til at lave det?«. Og så tænker jeg, jesus, det er bare et dødt dyr.

For Susie Baltzersen handler det om, at gøre dyret så livagtigt som muligt.

- Det skal være en broche til hjemmet, i stedet for et dødsmaleri med tænderne stikkende ud. Jeg vil skabe et billede i 3D.

- Kattedyr er røvsvære at lave. De er meget symmetriske. Alt går op i mål. Det kan være svært at få dem til at se virkelige ud.

Skindet går først til Men når kattedyr er Susie Baltzersens favorit, er der så noget hun ikke kan lide at lave?

- Hvis dyret er behandlet forkert fra starten af. En abe kan være sjov at lave, men hvis den er behandlet forkert, kan den være stiv som et bræt. Det er ikke tilfredsstillende, for det kommer ikke til at se flot ud. Det går ud over den faglige stolthed, siger hun.

Og man har ikke lang tid fra dyret dør, til at det bliver dårligt.

- Jo længere tid man venter, jo kortere tid har jeg. Mange lader lortet hænge, da kødet skal hænge. Men det første, der går til, er skindet.

Susie Baltzersen har en simpel regel:

- Hvis det stinker, så lad det være.

Her i den varme sommer har man ikke haft lang tid til at komme dyret på køl.

- Smid det i fryseren eller skynd dig herover. Og husk plasticpose, ellers risikerer du at frysetørre det.

Fornylig kom der nogle mænd in med et rådyrhoved i en pose, som de ville have udstoppet.

- Det stank, udbryder Susie Baltzersen og fortsætter:

- Det kunne gå selv.

Så de måtte forklare, at det ikke kunne lade sig gøre.

- Ræve bliver hurtigt sure i maven. Det samme gælder grævlinger. Pindsvin... puha, siger Susie Baltzersen.

En lappeløsning for følelser En andet dyr, som Susie Baltzersen ikke er fan af at lave, er folks kæledyr.

- Vi kan ikke lave kæledyrs personlighed. Det er det, man holder af. Vi plejer at sige, prop den i fryseren i tre måneder. Hvis man stadig vil have den efter tre måneder, så kom ud til os. For mange er det en lappeløsning for følelser, når Buller ligger død, siger hun og tilføjer:

- Hvis det er undulater eller andre fugle, stiller vi ikke spørgsmål, men det gør vi, når det er folks sofapølser.

Susie Baltzersen har selv to hunde.

Ræven i hendes hænder begynder at tage form. Ørerne er formet med glasfiber indeni. Hvis det udstoppede dyr skal ud til en konkurrence, bliver alt i øret fjernet og erstattet af glasfiber. Ellers brækker de blot brusken i ørerne op, inden de propper glasfiber i.

- Når det skal ud til kunder, skal den holde til lidt mere. Til at blive hevet i ørerne, falde på gulvet et par gange. Så vi laver den hr og fru flæskestegsvenlig, siger hun.

Kunder har de masser af i Albertslund. Oftest er det jægere, der kommer ind med deres vildt, men det kan også være en fugl, der er fløjet ind i vinduet. De udstopper alle dyr, på nær hvis det er på en liste over truede dyr.

Susie har også lavet en enhjørning.

- Jeg har faktisk lavet flere, og en venter på mig lige nu, siger hun og tilføjer at det første gang var til en kunstudstilling, men at hun også har lavet en til en kundes døtre.

- Så hvis man finder en enhjørning...