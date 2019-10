Stor billedserie: Et kig bag scenen

Se billedserie Instruktør Birgithe Strini Rasmussen og formand Anette Strini Stryhn øver dialogen til en sketch om et sølvbrudepar til 25 års jubilæumsforestillingen i Vallensbæk Amatør Teater. Foto: Lisbeth Jansen

Vestegnen - 26. oktober 2019 Af Lisbeth Jansen

I en kældergang på Egholmskolen i Vallensbæk Strand huser tre rum en af byens kulturelle stoltheder, nemlig Vallensbæk Amatør Teater. Foreningen har nu eksisteret i 25 år og udgøres af nogle meget aktive medlemmer, der mødes en gang om ugen hver tirsdag.

Foreningens mødelokale minder indretningsmæssigt om en hyggelig lejlighed. Her er både køkken, sofagruppe, møbler af varierende alder og en tørresnor. Sidstnævnte bliver dog ikke brugt til vasketøj. Her hænger i stedet papirark sat fast med tøjklemmer i flere farver. Hver lap repræsenterer en sketch eller scene i årets forestilling, der er en revy. Grøn klemme for sang. Rød for sketch. Blå for shorty.

Forskellige genstande afslører dog rummets funktion. En gine er placeret ved siden af indgangsdøren, på væggene hænger stribevis af tidligere sæsonplakater og i den ene ende af lokalet er lillescenen, hvor der øves flittigt. To af foreningens medlemmer er i gang med en sketch, alt imens instruktøren guider og retter til undervejs.

Alt i opsætningen har gruppen egenhændigt fundet på. Med den tommelfingerregel i udviklingsprocessen, at er der ingen medskuespillere, der griner eller reagerer på anden vis under oplæsningen, så ryger sketchen ud.

Med alle årene Årets forestilling indeholder lidt nyt, lidt gammelt lidt lånt - og muligvis noget blåt. Og én af sketchene har på nærmest symbolsk vis et sølvbrudepar som omdrejningspunkt. De to skuespillere, der udfører dette nummer er søstre og har begge været med i alle 25 år - det er Anette Strini Stryhn, der er foreningens formand, og Birgithe Strini Rasmussen, der er instruktør.

- Min søster og jeg har været med til at starte foreningen op. Mange andre medlemmer har været med længe, men har holdt pauser et par sæsoner, inden de er kommet tilbage. Det er lidt skræmmende, men alligevel fantastisk, at Vallensbæk Amatør Teater fylder 25 år. Det er sjovt at tænke på, hvor meget vi har lært hen ad vejen, siger Anette Strini Stryhn.





Ikke noget lal Selvom foreningsnavnet indeholder ordet amatør, er det en ret professionel holdning, medlemmerne har til tingene.

- Jeg synes, vi langt hen ad vejen er ret gode. Det er ikke lal. Hvis der er nogen, der ikke øver sig, så får man det at vide. Vi vil gerne have, at tingene er i orden. Folk nede i salen skal ikke synes, det er pinligt at se på, siger formand Anette Strini Stryhn om niveauet i teatergruppen.

Samtidig skal der også være plads til alle.

- Vi er rummelige og stabile. Vi skal kunne acceptere alle, og at vi er forskellige alle sammen. Det er ret vigtigt, at der er plads til alle, siger Anette Strini Stryhn, der også kalder foreningens medlemmer for sin anden familie.

Udover det inkluderende aspekt, lægger foreningen også vægt på, at alle hjælpes ad ved hver især at varetage en række praktiske roller udenfor scenen op til den periode, hvor årets produktion spilles.

- Hvis man ikke ved, hvad man skal gå til, skal man vælge en teaterforening. Der er så mange forskellige opgaver. Det er kun toppen af isbjerget, man ser på scenen, siger formanden.

Udover medlemmerne selv, er der også mange udefra, der hjælper til i forbindelse med premiere og spilledage. Det være sig alt lige fra anvisning af p-pladser og modtagelse af publikum til bar og køkkentjanser.

Mens salget af billetter er stigende fra år til år, er antallet af medlemmer gået fra 40 medlemmer for 25 år siden til de nuværende 20. Måske fordi foreningskulturen har ændret sig gennem tiden, og den nye mentalitet ikke altid er forenelig med, at man i amatørteatret er afhængig af fremmødet og at engagementet derfor er bindende. Hver uge.





Sjovest bag scenen I kostumerummet er årets påklædning ved at være på plads. Alle kostumer skal hænge i rækkefælge, så tøjskift går hurtigst muligt.

Formanden har altid holdt ekstra meget af at befinde sig bag scenen og opleve pulsen og opsætningen af det hele.

- Der sker vildt mange ting bag ved scenen. Tingene skal times. Alt tøj ligger i rækkefølge. Skoene står lige til at hoppe i. I år er det vores skuespiller Heidi, der har rigtig mange sketches i træk, så vi er ved at have styr på, hvad vi gør med hendes garderobe, siger hun.

- Jeg kan godt lide mystikken i livet bag scenen. Det, man ser på scenen, er en historie, der bliver fortalt. Men hvordan er det, når folk kommer ud på den anden side? Det er som en gryde, der koger, når stykket går i gang. Så går folk i startposition. Nogle sidder og mediterer lidt. Nogle kigger lige ud og gør sig klar. Så går det hele i gang. I pausen gør vores skuespillere det samme, som de gjorde dagen før. Det er ikke noget, vi snakker om at gøre, det er bare noget, vi gør, fortæller formanden.

Højdepunkter Hun peger på flere højdepunkter i foreningens 25 år.

- Vi har to gange vundet DM i revy. Første gang var med sketchen »Ordentlig syg hushjælp« i 2014, og anden gang var i 2016 med shortyen »Gyngehøvdingen«. DM foregår hvert andet år i Juelsminde. 43 foreninger deltager, og det foregår over en weekend, så man sidder og ser revy flere dage i træk, fortæller formanden.

- Jeg er også stolt af Teater 2000, som vi lavede for 19 år siden sammen med Vallensbæks ungdomsskole og Vallensbæk Børneteater Zebragruppen. Det blev til en stor opsætning om Vallensbæk i 1700-tallet. Det var helt fantastisk og nok det største projekt, jeg har været med til i Vallensbæk Amatør Teater, siger Anette Strini Stryhn.

Vallensbæk Amatør Teater spiller sin 25 års jubilæumsforestilling med premiere mandag den 28. oktober og fem dage frem med 1. november, som den sidste spilledag. Inden da er der generalprøve lørdag den 26. oktober og forpremiere søndag den 27. oktober. Det hele foregår i Egholmskolens store sal. Læs mere på www.vallensbaekamatoerteater.dk