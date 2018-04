Send til din ven. X Artiklen: Stor billedserie: At gå til brandkadet er sjovt: Lærer at hjælpe andre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor billedserie: At gå til brandkadet er sjovt: Lærer at hjælpe andre

22. april 2018

Førstehjælp. Brandslukning. Politiets arbejde. Der er læring og action, når en gruppe unge fra Ishøj og Taastrup mødes en gang om ugen for at blive uddannet til brandkadetter. Og dertil kommer, at de indgår i et positivt fællesskab.

Der skal være styr på tingene, når man skal redde liv, slukke brand eller løse andre opgaver. Spørg bare brandfolkene på Falck-stationen i Taastrup.

Det kan ikke nytte noget, at tøj og udstyr ligger forkert, for brandfolk og brandbiler skal forlade stationen inden for ét minut, når alarmen går. Det kan heller ikke hjælpe, at der er tvivl om, hvem der skal gøre hvad, når brandfolkene når ud til et skadested. Og så er det nødvendigt, at man kan samarbejde om opgaverne og har tillid til hinanden.

Samme værdier gælder for de unge piger og drenge, som i løbet af foråret uddannes til brandkadetter.

Hver onsdag eftermiddag og aften mødes de unge, der er mellem 12 og 16 år, på brandstationen i Taastrup, hvor der er læring og praktiske aktioner. Hele forårets forløb er på 12 uger, inden de unge kan kalde sig brandkadetter og får bevis på uddannelsen.

Styr på det Denne aften, hvor Søndagsavisen Vestegnen er med, indeholder et besøg hos Vestegnens Politi, idet brandkadetterne også skal lære om samspillet mellem brandfolk, politi og alarmcentral.

De unge og instruktørerne starter med at spise sammen - nøjagtig som brandfolkene på deres døgnvagter laver mad og spiser sammen. Under spisningen, hvor dagens program gennemgås, får de unge også en mindre skideballe af instruktør Toke Elling:

»Jeg har sjældent set så meget rod på jeres hylde med tøj. Det skal altså ligge sådan, som vi har aftalt. Det roderi vil vi ikke se.«

Der skal være styr på det. Mødetider, tøj, udstyr og omgangstone. Så det kræver en god forklaring at komme dumpende ind af døren et kvarter forsinket, påpeger instruktøren, da en af de unge dukker op midt under spisningen. Forsinkelse eller ej, så er det også sådan, at man hilser på hinanden og giver hånd, når man møder ind.

Mange spørgsmål Efter spisningen på brandstationen, går turen til Vestegnens Politi i Albertslund. De unge får en rundvisning på politigården, og får set faciliteter og lokaler, som det kun er få, som oplever.

Brandkadetterne får et kik ind i vagtcentralen, hvor vagtchefen sammen med de øvrige politifolk, styrer køretøjer og mandskab. De ser ind i et venterum for anholdte personer, i rummet hvor der tages fotos og fingeraftryk, og så fik de unge også en tur i detentionen. Døren blev lukket, og de unge fik en fornemmelse af, hvordan et ophold i det lukkede rum føles. Her varede det kun kort tid, og der var en voksen med, men alligevel var det for nogle en lidt ubehagelig oplevelse.

Snakken gik livligt og der blev stillet mange spørgsmål på turen rundt på politigården. Også i kælderen under politigården, hvor politiets køretøjer holder. De unge fik et grundigt indblik i, hvordan en politibil er udstyret, og der var »kamp« om at få lov at sidde i politibilen. En enkelt fik lov til at puste i et alkometer - og nej, der var nul udslag.

Som afslutning fik brandkadetterne set en politihund i arbejde sammen med sin fører. Han understregede blandt andet, at der er tale om et samarbejde mellem politimand og hund. »Man kommer ikke i mål uden at hjælpe hinanden,« som han udtrykte det. Enkelte af de unge var modige nok til at tage et beskyttelsesærme på og lade politihunden bide sig fast, mens de »flygtede«.

Politimanden havde et godt råd til de unge, om at forfølge deres drømme, uanset det er som brandmand, politimand eller noget helt tredje. Og at det kræver, at de ikke begår dumheder:

»Opfør jer ordentligt - og bliver der ballade, så gå jeres vej.«

Intensiv aften Ny læring og aktivitet ventede brandkadetterne efter turen tilbage til brandstationen i Taastrup.

De unge skulle lære, hvordan man lægger skum ud i forbindelse med en kemikalieforurening.

»Hør nu efter,« kommer det fra instruktørerne, mens slanger rulles ud og opgaver fordeles.

»Er du helt klar på, hvad du skal,« lyder det opfølgende spørgsmål.

Det virker som om, at de unge har hørt efter, for der går ikke lang tid, før et større område omkring en tønde er forsynet med skum.

Brandkadetterne er dog ikke færdige. Først skal skummet spules væk efter øvelsen, og så skal der ryddes op - og tøjet skal lægges på plads efter en intensiv eftermiddag og aften.

På tværs af boligområder I løbet af de 12 uger, som forløbet varer, skal brandkadetterne lære om livredning, brandslukning og meget mere. Blandt andet førstehjælp, hjerte-lunge redning, røgdykning, at gå på stige, og førstehjælp i forbindelse med større ulykker og brande.

Det er de boligsociale helhedsplaner i Vejleåparken i Ishøj, Taastrupgaard og Gadehavegård i Taastrup, samt Østsjællands Beredskab, der står bag uddannelsen. Det er helt nyt, at uddannelsen sker på tværs af kommuner og boligområder. Fordelen er blandt andet, at de unge kommer til at lære hinanden at kende på tværs af skoler og boligområder. Samarbejdet mellem de tre boligområder betyder også, at det har været muligt at sammensætte et længere forløb.

Alle deltagere i brandkadet-uddannelsen har tidligere været »ildflue«, der er et grundlæggende uddannelsesforløb på en uge. De unge har så kunne søge ind på brandkadet-uddannelsen.

»Det her er sjovere end at være ildflue. Jeg synes ikke der er så mange fysiske aktiviteter, der er mere læring som brandkadet. Man lærer bare meget mere,« siger 13-årige Mille fra Ishøj.

Andy fra Taastrup er enig.

»Vi lærer mere som brandkadetter, vi får lov til at prøve flere ting og får større ansvar. Vi lærer meget mere om at hjælpe andre og at redde andre. Det er bare sjovt at være med,« siger Andy om brandkadet-uddannelsen.

Styrker selvtilliden Stod det til brandinstruktør Toke Elling, så skulle alle unge have muligheden for at blive brandkadetter. Foruden læringen, så er uddannelsen nemlig også med til at give de unge en positiv personlig udvikling.

»De får nogle succesoplevelser, og de oplever et positivt fællesskab. Vi kan se, at de »vokser«, at de får ny selvsikkerhed. Hvis vi kan være med til at sende de unge godt videre i tilværelsen, og styrke dem i at træffe positive valg, så er vi nået langt,« siger Toke Elling,

Brandkadetuddannelsen er frivillig. Efter bestået uddannelse modtager de unge et bevis på, at de kan give udvidet førstehjælp og klare elementær brandbekæmpelse. Beviser der både kan være adgangsgivende til uddannelser og jobs, og som styrker de unges tro på sig selv.

Toke Elling fremhæver også, at værdier som respekt for hinanden, tillid og samarbejde spiller en stor rolle. Værdier, som er centrale i brandfolkenes hverdag.

Så brandkadetterne skal ikke gå og prikke til hinanden. Hvad de også får besked på.

»Hvis man bliver uenige, så må man snakke om det og få det løst. Når jeg står med en makker ude til en brand, så kan det jo ikke hjælpe, at der er opstået et eller andet mellem os,« påpeger Toke Elling over for de unge.

Positive relationer Hele projektet er også med til at fastholde en positiv relation mellem unge og myndighederne. Dels virker brandkadetterne som gode ambassadører i forhold til venner, skolekammerater og familie, dels kan de inspirere andre unge til at hjælpe mennesker i nød.

:Der er også andre gevinster. Forløbene for både brandkadetter og »ildfluer« medvirker til, at beredskabet i langt mindre grad bliver kaldt ud til hærværksbrande i udsatte boligområder, ligesom brandfolkene bliver mødt af en hjælpende hånd, fremfor negative tilråb og chikane ved udrykninger.

Brandkadet-forløbet skaber et stærkt bånd mellem de unge og brandmændene, og de unge får værdier som samarbejde, tillid og respekt helt ind under huden, når de træner pressede situationer. De lærer også, at de kan stole på, at brandvæsenet virkelig er der for at hjælpe dem eller deres familie, hvis de skulle få brug for det.