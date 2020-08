En 25-årig blev anholdt for narkokørsel i lørdags. Foto: THOMAS OLSEN

Stoppet to gange for narkokørsel - på samme nat

Vestegnen - 11. august 2020 kl. 06:57 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 25-årig mand lærte det tilsyneladende ikke første gang, da han blev stoppet for narkokørsel. Natten til lørdag den 8. august klokke 03.48 blev den 25-årige mand stoppet af en patrulje fra Vestegnens Politi på Motorring 3 i Brøndby, fordi han havde kørt op mod 200 km/t. Da politiet henvendte sig til manden, der kørte bilen, oplyste han, at han lige havde været anholdt for at køre narko-påvirket.

Det viste sig, at den 25-årige tidligere på natten var blevet stoppet af politiet på Ballerup Boulevard. Her var han blevet anholdt for køre bil efter at have indtaget kokain. Efter anholdelsen blev han løsladt fra Albertslund Politigård kl 02.55. Men en lille time senere vurderede betjentene, at manden fortsat var påvirket, og derfor blev den anholdt på ny og bagt med på politigården. Her blev det igen påvist, at han var påvirket af kokain.

Nu står manden til en større straf. Ud over at han står til at blive frakendt kørekortet, så vil det som udgangspunkt første gang koster en netto-månedsløn, og når det er anden gang, man bliver taget som i dette tilfælde, så får man som udgangspunkt 10 dages fængsel.