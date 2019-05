En lygtefejl betød, at en lastbil blev standset. Det kommer formentlig til at koste store bøder til både chauffør og transportvirksomhed. Foto: THOMAS OLSEN

Stoppet for lygtefejl: Kæmpebøder til chauffør og virksomhed

Vestegnen - 02. maj 2019

En lygtefejl under kørsel på Vejleåvej mellem Greve og Ishøj førte til, at føreren - en 27-årig dansk mand - blev sigtet i en stribe forhold. Og nu er der udsigt til bøder på 458.000 kroner, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Lygtefejlen på den danske lastbil betød nemlig, at politiets Tungvogncenter Øst udtog lastbilen til kontrol den 1. maj 2019 kl. 06.50 på Vejleåvej. Det viste sig at være en rigtig god ide at undersøge lastbilen og føreren nærmere.

Føreren opførte sig uroligt og var »levende« på fødderne, og politipersonalet mistænkte ham for at have indtaget et euforiserende stof. Et narkometer gav positivt udslag på kokain, og føreren blev derfor anholdt til blodprøveudtagning.

Da politiet kiggede nærmere på takografen, viste det sig, at det ikke var førerens førerkort, der sad i takografen, men derimod en anden persons førerkort. Førerens eget førerkort medbragte han i sin tegnebog.

Ved efterforskningen af sagen viste det sig, at der inden for den seneste måned var foretaget 13 kørsler med den anden persons førerkort, som føreren uretmæssigt var i besiddelse af. 12 gentagne kørsler på anden mands førerkort kan udløse en ubetinget frakendelse af førerretten.

Ved benyttelse af en anden persons førerkort under kørsel, hvorpå køre-/hviletiden registreres, overtrædes straffelovens § 174, hvilket som udgangspunkt straffes med fængsel.

Desuden var lastbilen ved flere lejligheder blevet kørt af chauffører, der ikke var ansat i virksomheden, hvilket ligeledes er ulovligt og medfører bøde mod virksomheden.

Politiet kunne konstatere, at der ikke var fuldt udsyn af frontruden, da der hang et gardin og en pyntegenstand, som skærmede for det spejl, føreren bruger til at se personer eller andre hindringer i et område på to meter foran lastbilen. Lastbilen var påsat to sæt gule lygter, som burde have været hvide, og der manglede reflekser på lastbilens bagside.

Føreren kunne herudover ikke fremvise en gyldig tilladelse til godstransport. Dog var transportvirksomheden indehaver af tilladelser til godstransport.

Ved kontrol af køre-/hviletidsovertrædelser kunne politiet konstatere, at føreren tilnærmelsesvist havde kørt lige så meget som to førere under en almindelig kørselsperiode. Politiet har derfor en formodning om, at føreren anvendte sit eget førerkort, indtil han »kørte tør« for køretid, og at han derefter fortsatte kørslen med den anden persons førerkort.

Politiet kunne via takografen konstatere flere overtrædelser af den daglige køretid. Den største af disse var på 145 procent. Inden for 24 timer skal føreren afholde mindst 9 timers uafbrudt hviletid. Ved kontrollen kunne det konstateres, at mange daglige hvileperioder var overtrådt. Den største var på 78 procent.

Der var fem forhold af køre-/hviletid, der hver især udløser en frakendelse af førerretten til lastbil/bus.

Bødepåstanden mod føreren og transportvirksomheden lød på samlet 458.500 kroner.

Den samlede bødepåstand mod føreren løber op i 139.500 kroner. Hertil kommer en bøde svarende til en månedsløn for narkokørslen. Der vil under sagen i retten blive nedlagt påstand om en længere frakendelse af førerretten, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den samlede bødepåstand mod transportvirksomheden vil være 319.000 kroner.

Den endelige afgørelse af sagen vil dog først ske, når den ender i retten.