Kunstner Molly Haslund skaber et performativt værk i Hvidovre.

Stop op, snak og lyt

Vestegnen - 11. september 2020

Lørdag den 12. september skaber borgere i Hvidovre performancekunst i fællesskab.

Unge fra Hvidovre Gymnasium går sammen med kunstner Molly Haslund på kunstvandring i byen bærende på skilte med sjove, provokerende, poetiske eller eftertænksomme udsagn.

Målet er at give byens borgere anledning til at stoppe op, tænke over udsagnene og måske gå i dialog med de unge.

Når Vestegnens Kulturuge løber af stablen i uge 38, er det med overskriften Kultur skaber fællesskaber. Hvidovre Kunstråd har inviteret kunstner Molly Haslund til at skabe et performativt værk, der åbner op for dialog, fællesskaber og giver anledning til eftertænksomhed.

Molly Haslunds værker undersøger såvel rumlige som sociale forbindelser, samt hvordan de to påvirker hinanden. Haslund er optaget af, hvordan vi som mennesker forholder os til hinanden, og hvordan fysiske omgivelser, situationer, normer og kropssprog påvirker os, skaber afstand eller fællesskab. Hendes tilgang er performativ, det vil sige at hun arbejder direkte med sin krop og med mennesker, som inviteres ind i et poetisk og legende univers.

Værket til Vestegnens Kulturuge rummer flere dele. Den første består af workshops, hvor deltagerne sammen med Molly Haslund har arbejdet med udsagn og statements. Hvad er et udsagn? Hvordan formidles det? Hvad betyder det at tage et personligt udsagn ud i det offentlige rum?

Del to består af en planlagt kunstvandring som den enkelte deltager foretager med skiltet i det offentlige rum.

- I det moderne urbane miljø bombarderes man hele tiden med budskaber fra reklamebiler, cykelbude, plakater, billboards, fashionstatements osv. Der er demonstrationer og optog, hvor mange mennesker samles - trods corona - og er fælles om en sag. I kunstvandringen bærer det enkelte individ sit eget udsagn, som derved bliver mere personligt og sårbart. I modsætning til de sociale medier, hvor udsagn og holdninger også vokser frit og ubesværet, er der her ingen filter eller skærm at gemme sig bag, fortæller arrangørerne af kunstvandringen.

Med kunstvandringen kommer der til at opstå en udstrakt fortælling i mange forskellige typer byrum i Hvidovre, og byens borgere kan møde deltagerne med deres udsagn mange forskellige steder og undres på forskellig vis. På denne måde skabes en stedspecifik social koreografi.

Vandringen ender foran Rådhuset kl. 15 i et nyt fællesskab, som alle interesserede inviteres med til. Der vil være lækker tomatsuppe serveret af The Caribbean House Wife.

Kunstvandringen filmes, og både film og skilte vil efterfølgende blive udstillet på Hvidovre Hovedbibliotek i uge 39 som en afsluttende del af værket.

Fra kl. 14.30-15 er der kunstvandring i Hvidovre, og fra kl. 15-16 er der suppe for alle foran Hvidovre Rådhus.