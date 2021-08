Se billedserie Forskningsfaglig leder Ingrid Poulsen arbejder med forskningsområdet ?Fundamentals of Care?, hvor projekter udgår fra patienternes behov og de kliniske problemstillinger er udtrykt af patienten selv. Foto: Hvidovre Hospital

Send til din ven. X Artiklen: Stolthed på hospital: Første professor i klinisk sygepleje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stolthed på hospital: Første professor i klinisk sygepleje

Vestegnen - 22. august 2021 kl. 19:28 Kontakt redaktionen

Med professor Anne Brødsgaard og forskningsfaglig leder Ingrid Poulsen opruster Amager og Hvidovre Hospital væsentligt inden for den sygeplejefaglige forskning. Vicedirektør Tina Holm Nielsen glæder sig over dette tiltag, der vil være med til at sætte en dagsorden for morgendagens sygepleje.

Der er godt nyt for den sygeplejefaglige forskning på Amager og Hvidovre Hospital.

Anne Brødsgaard er tiltrådt som professor i sygepleje i Børne- og Ungeafdelingen og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling og Ingrid Poulsen fra Klinisk Forsknings Afdeling er tiltrådt som forskningsfaglig leder inden for forskningen i sygepleje.

- Det er virkelig fantastisk, at vi kan hilse velkommen til både en forskningsfaglig leder med et nationalt og internationalt ry samt en professor i sygepleje for første gang på Amager og Hvidovre Hospital, siger vicedirektør Tina Holm Nielsen.

Hun fortsætter:

- Vi har siden 2013 arbejdet benhårdt med forskellige strategiske indsatser for at løfte den sygeplejefaglige forskning, og det er således en glædelig begivenhed at se, at disse indsatser er lykkedes for os. Dette løft på forskningsområdet er en god nyhed både for forskningen i sygepleje, men også for Amager og Hvidovre Hospitals akademiske profil, siger Tina Holm Nielsen.

Også professor, forskningschef Ove Andersen noterer sig det lange strategiske arbejde, som går forud for dagens glædelige offentliggørelse.

- Vi får nu nogle flagskibe til at bringe fagligheden inden for sygeplejen op på et endnu højere niveau. Ved at styrke fagligheden og udviklingen af faget gør vi Amager og Hvidovre Hospital interessant for medarbejdere, og kan derfor tiltrække sygeplejersker der ønsker den faglige udvikling og det høje faglige niveau, siger han.

Fokus på familien Professor Anne Brødsgaard er en anerkendt forsker inden for sit område og har publiceret omfattende om blandt andet familiefokuseret pleje til børn/patienter og familier/pårørende. Et af hendes kommende studier vil fx sikre, at den syge mor og det syge nyfødte eller for tidligt fødte barn ikke adskilles, men at de efter fødslen forbliver fysisk sammen og passes af de samme sygeplejersker.

Ny smerteskala Vidt anerkendt er også forskningsfaglig leder Ingrid Poulsen, der arbejder med forskningsområdet 'Fundamentals of Care', hvor projekter udgår fra patienternes behov og de kliniske problemstillinger er udtrykt af patienten selv. Hun har eksempelvis udviklet en smerteskala, der kan udtrykkes af patienter, som er berøvet muligheden for at udtrykke sig via tale og sprog.

- Med så stærke profiler placeret ved roret kan Amager og Hvidovre Hospital virkelig være med til at sætte en dagsorden for morgendagens sygepleje, siger en glad Tina Holm Nielsen.