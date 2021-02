Se billedserie Danmarks største øl- og vanddepot flytter til Priorparken 700 i Brøndby.

Støvsugere rykker ud: Øl og vand rykker ind

Vestegnen - 17. februar 2021

Nu udskiftes støvsugere og højtryksrensere med kildevand, sodavand og øl, når Danmarks største øl- og vanddepot flytter til Priorparken 700 i Brøndby.

Nilfisk fraflytter nemlig lejemålet på mere end 20.000 kvadratmeter, og i stedet rykker blandt andre Ambrosia Group deres centrallager ind på 6.000 kvadratmeter i det populære erhvervsområde.

Nilfisk har valgt at etablere et nyt centraleuropæisk distributionscenter i Belgien. Derfor forlader virksomheden deres lager i Brøndby. Danmarks førende totalleverandør af drikkevarer til barer, restauranter og virksomheder er faldet for erhvervslejemålet, og de flytter derfor nu ind på 6.000 kvadratmeter i ejendommen.

Michael Halborg-Bendtsen, adm. direktør i Ambrosia Group, udtaler:

- Vi har gennem de senere år oplevet en anseelig vækst, og derfor har vi været på udkig efter et nyt sted for at få mere plads. Hvis man kun ser på kvadratmeterne, så er det nye lejemål cirka samme størrelse som vores nuværende. Men det nye sted er bedre udnyttet med en god frihøjde, der gør, at vi kan have 25 procent flere paller på samme areal. Da vi leverer drikkevarer til erhvervslivet på Sjælland helt oppe fra Helsingør og ned til Køge, var placeringen naturligvis vigtig for os, og lagerejendommen i Priorparken er logistisk godt placeret tæt på København og få minutter fra ringmotorvejen.

Godt samarbejde

Ejendomsinvesteringsfond og -administrator Cromwell Property Group, der har opereret i Norden siden 2004, administrerer bygningen i Priorparken.

Daniel Ewerlöf, Senior Asset Manager i Cromwell Property Group, siger:

- Vi er yderst tilfredse med, at en solid spiller som Ambrosia Group nu flytter ind i ejendommen. Vi lægger vægt på gode relationer med vores lejerkunder, og det har allerede været en fornøjelse at samarbejde med Michael og Ambrosia, så det håber vi selvfølgelig kan fortsætte i mange år frem. EDC Erhverv Poul Erik Bech er igen lykkes med at finde en god lejer til os, og de har også allerede nu flere andre lejere i spil i forhold til resten af ejendommen, så inden Nilfisk overhovedet er fraflyttet, er vi langt med udlejningen.

Veludviklet erhvervsområde

Udover de 6.000 kvadratmeter, der er udlejet til Ambrosia Group, er to lejemål på henholdsvis 5.300 kvm. og 2200 kvm. også allerede besat. Cromwell har nu totalt 16.800 kvadratmeter fleksible lejemål til udlejning i Priorparken.

Kenneth Hauge Jakobsen, EDC Erhverv Poul Erik Bech, fortæller om ejendommen:

- Den højloftede lagerejendom er fordelt på to bygninger, som ligger overfor hinanden. Den ene bygning er opført i betonkonstruktioner med få søjlerækker og ovenlys i hallerne. Bygningen består primært af lagerarealer og med få indbyggede kontorarealer. Der er overdækket over portindgangene langs facaden og otte ramper med sluser til trailere. Hele ejendommen har en god loftshøjde på 9,9 meter og 8,5 meter under drager.

- Den anden bygning er opført i sandwich-elementer med indgang og kontorer i to plan langs facaden mod vejen og med p-pladser langs bygningen. Der er portadgang til hallerne fra gavlen og siden af bygningen, og der er direkte indgang til de bagvedliggende haller med loftshøjder på 4,8-9,9 meter og 8,5 meter under drager i den bagerste del. Der er også kontorer og lagerfaciliteter, som istandsættes og ombygges efter lejers behov. Ejendommen har en attraktiv placering for erhvervsdrivende, da Priorparken er et lukket og sikret industri- og lagerområde med portvagt for ind- og udkørsel.