Støt op om de lokale

Vestegnen - 04. februar 2018

Birgitte blogger om livet på Vestegnen - og i denne uge skriver hun om, hvor vigtigt det er at bakke op om lokalmiljøet. Her er hendes indlæg:

Her i begyndelsen af januar holdt jeg en fest. Til dagen havde jeg booket det lokale forsamlingshus. Jeg havde bestilt kagen fra den nærmeste bager. De fine blomster var fra min lokale blomsterforretning.

Det var en større fest og det gik rigtig fint. Jeg kunne måske have fået det billigere andre steder. Eller måske fået noget mere fancy, hvis jeg havde valgt et andet sted at holde festen. Pointen er bare, at jeg ønskede at holde festen lokalt. For at give festen en afspejling af det område jeg bor i.

Jeg har berørt dette emne før. Altså, det med at vi så vidt muligt skal støtte vore lokalliv. Det er jo vigtigt, hvis vi vil bevare de lokale erhvervsdrivende i vores nærområde. Så vidt muligt handler jeg i de lokale butikker. Det er faktisk ikke så svært, da vi har et virkelig godt udvalg af alle mulige forretninger her på Vestegnen. Især dagligvare forretninger og store indkøbscentre er vi godt dækket ind med.

Selvfølgelig bruger jeg også nettet til at handle på. Jeg går her gerne lidt ekstra vej i søgningen for at finde en eventuel lokal virksomhed. Hvis prisen og udvalget er det samme, hvorfor så ikke vælge den lokale forhandler?

Jeg har desuden flere gange oplevet, at service følger det lokale. Når man kommer tilpas mange gange i de samme butikker, så bliver man efter et stykke tid 'genkendt'. Dette møde skaber en form for relation, som jo ofte gør, at man kommer igen en anden gang. Jeg kan gode lide den følelse af, at personalet 'kender' mig, når jeg kommer ind i butikken.

Hvad ville der ske med de lokale butikker, hvis vi altid forbigik dem? Ja, de fleste ville nok lukke og vi ville ende op med et område uden butikker. I stedet ville der blive en masse tomme lokaler. Et spøgelsescenter eller torv, hvor der ikke naturligt samles mennesker. Det tror jeg ikke er noget, nogle ønsker for deres lille krog af Vestegnen.

Til gengæld kan vi jo være glade for de korte afstande på Vestegnen, som gør at vi sagtens kan sprede vores indkøb ud over hele området. Der er rig mulighed for at se noget nyt, ved blot at køre til nogle butikker i nabobyen.

Egentlig betyder det lokale valg jo en opbakning og et skulderklap til de lokale erhvervsdrivende. Og det synes jeg bestemt, at vi skal give dem.