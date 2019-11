Stod ansigt til ansigt med tyv og offer for trafikulykke

Se billedserie - Et andet menneske havde brug for hjælp, du standsede for at hjælpe, og takket være dig gik en slemt tilskadekommen ikke i chok eller i panik. Tak, det er meget værdsat, sagde politidirektør Kim Christiansen, da han overrakte dusør til Helle Thomsen.

Vestegnen - 25. november 2019 kl. 19:41 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverken Helle eller Nicklas havde de helt store overvejelser, før de på hver deres måde gik i aktion. Mandag blev de hædret af Vestegnens Politi.

Helle Thomsen gav psykisk førstehjælp i forbindelse med en soloulykke på Motorring 3 ved Brøndby tilbage i oktober 2018.

En mand på motorcykel var kørt galt, var kommet ind under autoværnet og lå alvorligt kvæstet. Der var allerede nogle personer, som var på stedet og havde tilkaldt Vestegnens Politi og Region Hovedstadens Akutberedskab. Helle Thomsen standsede op og hørte motorcyklisten kalde på hjælp.

- Ingen andre var gået over til ham, så da jeg hørte, at han lå og råbte om hjælp og klagede sig, gik jeg over til ham for at være hos ham, fortæller Helle Thomsen, da hun mandag er på politigården i Albertslund for at modtage en dusør for sin indsats.

Hun kunne ikke rigtig gøre noget ved de fysiske skader. Motorcyklisten var alvorligt kvæstet, og havde blandt andet fået flere brud på benene. Til gengæld kunne Helle Thomsen, som til daglig arbejder som socialrådgiver, berolige manden og forebygge, at han gik i chok.

- Han var meget bange og havde smerter. Jeg tror bare han havde brug for, at der var en hos ham, fortæller Helle Thomsen, som sad hos den kvæstede motorcyklist, indtil ambulance og beredskab nåede frem.

- Jeg gjorde det bare Hun var en af de borgere, som man blev hædret med en dusør af Vestegnens Politi. En dusør består af et diplom og en kontant belønning, som tak for en særlig indsats.

- Det, som kendetegner jer, er at I har handlet i situationen. I tager ansvar og hjælper, lød det fra politidirektør Kim Christiansen, da han overrakte dusører.

- Rigtig mange handler ikke, de fleste regner med, at det er der nok nogle andre, der gør. Det særlige ved jer er, at I rent faktisk har trådt i karakter og har handlet resolut, tilføjede Kim Christiansen.

Netop i Helle Thomsens tilfælde passer beskrivelsen.

- Jeg tænkte slet ikke over det. Jeg kunne høre han råbte om hjælp, så det var helt naturligt at gå over til ham - jeg gjorde det bare. Faktisk undrede jeg mig mere over, at det skulle være noget særligt, da jeg fik indkaldelsen fra politiet til dusøroverrækkelsen, siger Helle Thomsen.

Fangede indbrudstyv En anden borger, der har handlet resolut, var Nicklas fra Glostrup, som også fik overrakt dusør.

Han stod en junidag sidste år ansigt til ansigt med en indbrudstyv.

Nicklas og resten af familien var ved at samle en trillebør hjemme i haven i Glostrup, da han hørte en rude blive smadret i nabohuset. Nicklas gik ind for at undersøge det nærmere og kunne se, at der var nogen i huset, som absolut ikke skulle være der. Husets beboer var nemlig kort tid før flyttet på plejehjem.

- Jeg turde ikke rigtig gå ind i huset, for jeg vidste jo ikke, hvem tyven var og om han måske havde våben. Så jeg stillede mig ude på vejen foran hoveddøren, fordi jeg regnede med, at tyven kom ud denne vej. Det gjorde han også, og så stod vi pludselig der og kiggede på hinanden - hvorefter han stak af i en fart, fortæller Nicklas.

Gerningsmanden skulle dog ikke have lov til at slippe af sted, så Nicklas spurtede efter. Han havde selv haft indbrud et halvt år tidligere, så han var pænt træt af indbrudstyve...

- Jeg tror aldrig jeg har løbet så stærkt før, erindrer Nicklas.

Det lykkedes Nicklas at tilbageholde indbrudstyven - i samarbejde med en anden borger, der viste sig at være en politimand fra Rigspolitiet, som tilfældigt var på stedet i sin fritid.

Vestegnens Politi rykkede ud og anholdt tyven, der siden har fået en dom på fem måneders fængsel.

Politimanden, der hjalp til i sin fritid, vil få en dusør på et andet tidspunkt.

Det er som hovedregel de enkelte betjente, som er ude til hændelsen, der indstiller borgere til dusør for en særlig indsats. Derefter kigger politiledelsen på sagerne.

På Vestegnen sker det jævnligt, at borgere hædres for en særlig indsats.