Stjerner og stjernefrø i Hedeland

Det er igen i år lykkedes Opera Hedeland at tiltrække et stærkt hold af sangere til den traditionsrige august-seance i amfiteatret i Hedeland, på grænsen mellem Høje-Taastrup, Greve og Roskilde.

Lyspunktet i tilværelsen er datteren Gilda, men den dygtige og kyniske manipulator, Rigoletto, formår alligevel ikke at beskytte hende mod livets modgang. Hofnarren mister kontrollen, da hans arbejdsgiver, hertugen af Mantua, fatter interesse for Gilda.

Det udspekulerede rænkespil, Rigoletto nu sætter i værk for at beskytte sin datter, fejler grumt.

- Tobias har flere gange demonstreret, at han på fornem vis formår at vække de store klassiske værker til live under åben himmel. Publikum kan forvente både skønhed, underholdning og en musikalsk oplevelse i topklasse. Som altid med respekt for det originale forlæg, siger Claus Lynge.