Stjernen giver tilbage til hjembyen

Vestegnen - 18. april 2019

Da ishockey-stjernen Lars Eller i august sidste år blev hyldet på Rødovre Rådhusplads for en af dansk idrætshistories største præstationer ved at bringe Stanley Cup-trofæet til Danmark, fortalte han, at han havde stiftet Lars Eller Legatet, der skal bruges til at støtte børn og unge, som gerne vil spille ishockey i Rødovre Skøjte og Ishockey Klub. Flere skal have muligheden for at kunne spille ishockey, selv om økonomien er lille. Som Lars Eller udtrykte det, så er ishockey også en relativ dyr sport.

Med legatet ville han gerne give noget tilbage til den by og klub, der har formet ham som person og ishockeyspiller. Og det sker nu i praksis.

I en pause for få minutter siden i torsdagens landskamp mellem Danmark og Sverige i Rødovre Skøjte Arena, blev Lars Eller Legatet lanceret. Lars Ellers bror Michael Smidt overrakte en check på 75.000 fra Lars Eller til legatet. Pengene blev modtaget af en flok ungdomsspillere fra klubbens danske mestre i U13 og U17, sammen med Rødovre Skøjte og Ishockey Klubs sportschef Thomas Madsen og Vestegns-politikeren Morten Bødskov, som begge sidder i legatudvalget.

Lars Eller skrev danmarkshistorie, da han som den første dansker vandt Stanley Cup-trofæet i 2018 sammen med sin klub Washington Capitals. Og hvor Lars Eller oven i købet blev matchvinder.

Dansk ishockey oplever i det hele taget stor succes lige nu. Med et succesfuldt VM-arrangement, Lars Ellers Stanley Cup-triumf og et historisk stort antal danske spillere i NHL og andre store internationale ligaer, tegner fremtiden god for dansk ishockey.

Lars Eller ønsker med Lars Eller Legatet at støtte børn og unges muligheder for at spille ishockey. Og måske blive fremtidens stjerner.

- Selv var jeg ikke ret gammel, da jeg fik et par skøjter på første gang. Det er vigtigt, at flere børn og unge får mulighed for at spille ishockey. Det er en fantastisk sport med et stort fællesskab og rigtig mange frivillige, der i klubberne hver dag giver børn og unge store oplevelser, siger Lars Eller.

- For den enkelte familie kan ishockeyudstyr imidlertid være en stor udskrivning, og det er ikke alle familier, der har råd til at give deres børn den mulighed, de brænder allermest for. Derfor er jeg glad for at kunne oprette Lars Eller Legatet, som især skal støtte børn og unge, der har brug for hjælp til kunne forfølge deres drøm om prøve kræfter med ishockey, siger Lars Eller.

Med Lars Eller Legatet ønsker Lars Eller at give tilbage til det lokalsamfund, som har betydet så meget for ham.

- Jeg er utrolig glad for at kunne give tilbage til det lokalsamfund og den klub, jeg er vokset op i og som har givet mig så mange muligheder. Det arbejde trænere, familier og frivillige gør i Rødovre Skøjte og Ishockey Klub betyder meget for Rødovre og den store succes klubbens ungdomsarbejde er. Legatet skal hjælpe med at give børn og unge de samme muligheder, som jeg fik. Og jeg glæder mig til at kunne fejre de første legatmodtagere i august måned, lyder det fra Lars Eller.

Lars Eller Legatets formål er, at støtte børn og unges muligheder for at spille ishockey. Ansøgere skal være under 18 år og medlem af Rødovre Skøjte og Ishockey Klub. Der kan ansøges om støtte til indkøb eller leje af ishockeyudstyr, deltagelse i holdrejser og op til halvdelen af det årlige klubkontingent.

Lars Eller Legatet uddeles af bestyrelsen for Rødovre Skøjte og Ishockey Klub. Legatet administreres af et legatudvalg, der består af Vestegns-politiker og folketingsmedlem Morten Bødskov, sportschef i Rødovre Skøjte og Ishockey Klub Thomas Madsen og Claus Bodenhoff, som sammen med Lars Eller løbende vil lave aktiviteter til støtte for legatet. Allerede nu har flere sponsorer meldt sig som støtter af legatet. Sponsorer kan blandt andet få fribilletter til hjemmekampe for Washington Capitals, besøg af Lars Eller på deres virksomhed og deltage i et nyt spændende erhvervsnetværk.

Man kan læse mere om legatet og ansøge på klubbens hjemmeside www.RSIK.dk. Der er deadline for ansøgning den 1. august 2019.