Gurli Petersen kørte hurtigt til Hvidovre Hospital for at blive vaccineret.

Stik på hospitalet: Glæder sig til normal hverdag

Tirsdag blev de første borgere vaccineret for Covid-19 på Hvidovre Hospital - på trods af problemer med it.

Gurli Petersen på 91 år er en af de første borgere, der er mødt op på Covid-19 vaccinationsklinikken på Hvidovre Hospital, klar til at blive vaccineret. Hun blev indkaldt i et brev i e-Boks, men på grund af it-problemer hos Statens Serum Institut fik hun som de fleste andre først brevet ud på eftermiddagen.

Også Peter Kristoffersen på 67 år nåede at få et brev og komme til klinikken på denne første vaccinationsdag for borgere.

Han var »sikker med det samme« på, at han skulle have vaccinen.

- Jeg blev glad. Nu er det overstået, og så føler man sig lidt mere sikker, fortæller Peter Kristoffersen og glæder sig til, at vaccinerne på sigt fører til, at man kan leve mere normalt:

- Jeg glæder mig til at kunne kramme igen. Og så at kunne rejse på ferie selvfølgelig, siger han.

Kaare Herdal har også taget turen til Hvidovre Hospital for at få det længe ventede stik.

- Den første tanke, der gik gennem mit hoved, da jeg fik vaccinetilbuddet, var de 10, jeg havde hørt, var døde af det. Men jeg aner jo ikke, om det var vaccinen, de døde af, fortæller Kaare Herdal, som dog primært »glæder sig til at blive immun over for den her lortesygdom«.

