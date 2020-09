Politidirektør ved Vestegnens Politi Kim Christiansen holdt tirsdag en kort pressebriefing for at fortælle, hvordan politiet håndterer de stigende smittetal. Foto: Kasper Ellesøe

Send til din ven. X Artiklen: Stigende smittetryk: Politiet er klar til at geare op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stigende smittetryk: Politiet er klar til at geare op

Vestegnen - 08. september 2020 kl. 15:50 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smitten på hele Vestegnen er steget, og sundhedsmyndighederne har sat ind på skærpede restriktioner for at undgå, at corona-smitten kommer ud af kontrol.

Det betyder, at forsamlingsforbuddet i 17 kommuner omkring København samt Odense er sænket til, at man maksimalt må være 50 personer samlet, mens det før var tilladt at være 100.

Samtidig skal caféer, barer og værtshuse nu lukke klokken 24.00.

Det er blandt andet Vestegnens Politis opgave at sørge for, at reglerne bliver overholdt og samtidig råde og vejlede værtshusejere i, hvordan de bedst muligt kan overholde reglerne.

- Vi kan se, at der har været en bekymrende stigning i smittetrykket i en række byer, og her på den københavnske vestegn er alle byer ramt og har fået røde tal. Det har givet anledning til at man fra centralt hold har skærpet situationen og det har givet to nye tiltag Vi håber med de tiltag sammen med andre tiltag om at arbejde hjemme, og hvad det kan være, at man kan få bragt smittetrykket ned igen, siger Kim Christiansen, politidirektør ved Vestegnens Politi til et pressemøde.

Han henviste til, at man i blandt andet Aarhus har haft succes med lokale tiltag, og at en fokuseret indsats hjælper.

Corona-patruljer - Vi gearer op på patruljering og indfører egentlige corona-patruljer og vil tage rundt og være tilstede i politikredsen hvor vi mener, at der kan være særligt behov for det for at sikre, at retningslinjerne overholdes, siger politidirektøren og nævner blandt andet indkøbscentre og byggemarkeder.

Det betyder blandt andet at Vestegnens Politi sætter to ekstra patruljer af fra 18.00 til 02, der kører som deciderede corona-patruljer sammen med lokalpolitiet.

I foråret var der blandt andet indført såkaldte hotspots på Vestegnen, hvor politiet havde muligheden for at indføre opholdsforbud. Trods øget fokus på store folkemængder, er der ifølge Kim Christiansen ikke udsigt til at indføre hotspots.

- Sidst havde vi jo fokus på havne og strande, hvor der samledes mange mennesker. Det aftager nok på grund af årstiden, og vi har jo ikke samme udfordringer som i København, hvor mange mennesker er samlet i parker, siger Kim Christiansen.

Vil nå ud til unge De seneste smittetal viser, at det i høj grad er den yngre del af befolkningen. Ifølge Vestegnens Politis politidirektør ved man ikke, hvorfor der er mange unge, der bliver smittet. Men politiet har alligevel fokus på at nå ud til de unge.

- Vi laver blandt andet et Facebook-opslag, som vi er på vej med, hvor nogle af vores unge betjente taler til de unge i øjenhøjde, i stedet for at det nogle gamle mennesker, der taler til dem, siger Kim Christiansen og fortsætter.

- Men det er et langt sejt træk at få de unge til at forstå det, siger han.

De nyeste tal tirsdag, viser at der i Danmark er 243 nye smittede det seneste døgn.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Politiet giver status på stigende smitte her i stedet