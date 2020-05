Statsministeren besøgte sundhedspersonale: - Det er god stil

Se billedserie Inger Sørensen, ledende oversygeplejerske, og Inge Nordgaard, ledende overlæge, præsenterede Mette Frederiksen for den ambulante coronaklinik, som de er ansvarlige for.

Vestegnen - 05. maj 2020 kl. 20:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag besøgte statsminister Mette Frederiksen Hvidovre Hospital for blandt andet at se coronaklinikken og den infektionsmedicinske afdeling - og ikke mindst for at sige tak for indsatsen til de ansatte.

- Jeg synes det er god stil, at hun kommer herud og ser, hvad der foregår, for det er jo store beslutninger hun tager. Hun spurgte blandt andet ind til, hvilken type patienter vi ser, og hun grinede også lidt af vores meget lavpraktiske whiteboardtavle, som viser, hvilke patienter der er i hvilke rum. Men den fungerer og er et rigtigt godt arbejdsredskab, fortæller reservelæge Thit Mynster Kronborg. Når hun ikke tager vagter i den ambulante coronaklinik er hun i gang med en Ph.D. i gastroenheden på Hvidovre Hospital.

Hendes kollega Johan Burisch, reservelæge og Ph.D. i gastroenheden, var også på vagt i coronaklinikken, da statsministeren var forbi:

- Som sundhedspersonale er det jo rart, at statsministeren ser, hvad vi laver og værdsætter vores arbejde. Der er jo mange af os, der er lidt ude af vores comfortzone i denne tid. Men jeg tror hun fik et godt indtryk af, at vi kan håndtere det, er dedikerede og holder humøret oppe, lyder det fra Johan Burisch.

Hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen stod for modtagelsen af statsministeren.

I den infektionsmedicinske afdeling tog ledende overlæge Bjarne Ørskov Lindhardt og ledende oversygeplejerske Helle Ingmer imod, mens ledende overlæge Inge Nordgaard-Lassen og ledende oversygeplejerske Inger Sørensen præsenterede den ambulante coronaklinik, og ledende overlæge Bettina E. Filtenborg-Barnkob og ledende bioanalytiker Lise Bødker fremviste podeklinikken.

Statsminister Mette Frederiksen takkede sundhedspersonalet efter besøget på Hvidovre Hospital. I et opslag på Facebook skrev hun:

- I dag besøgte jeg Hvidovre Hospital. Her så jeg infektionsmedicinsk afdeling, den ambulante corona-klinik og en højisolations slusestue. Men vigtigst af alt, så fik jeg lejlighed til at sige tak til en lille del af alle de ansatte, der er i frontlinjen i vores kamp mod corona. Jeg er meget imponeret over jeres indsats. Smitten er nu under kontrol, og vi har undgået, at sundhedsvæsenet er brudt sammen. Det har reddet menneskeliv. I har reddet menneskeliv! Vi skal nu forberede os på et længere, men mindre intensivt forløb med Covid-19. Og samtidig skal vi have aktiviteten i den øvrige del af sundhedsvæsenet op igen. Vi er dybt afhængige af vores sundhedspersonale og det store stykke arbejde, de gør hver dag. Og det kommer vi også til at være det næste lange stykke tid. Tak!