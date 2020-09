Se billedserie Morten Seifert Bierrings (tv.) og Paw Engelhardt har åbnet ølbaren "Terminalen". Her serveres friske fadøl og smarte dåser og flasker. Fotos: Kim Rasmussen

Statens bilinspektion er blevet øl-terminal

Vestegnen - 15. september 2020 kl. 13:53 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Specialøl i hanerne, foodtrucks med al den mad hjertet begærer og jævnlige koncerter og arrangementer. Det er noget af en forvandling, der er sket inde i bygningerne ved Irmabyen i Rødovre. For mange år siden husede de den noget tørre statslige bilinspektion, nu er det Terminalen, Rødovres nye kulturhus og ølbar.

Bag forvandlingen står Paw Engelhardt og Morten Seifert Bierrings, der begge er født og opvokset i Rødovre. Morten Seifert Bierrings er tidligere anfører og angriber for Avarta, mens Paw Engelhardts tøjmærke, Apocs, tidligere var hovedsponsor for Rødovre MIghty Bulls. De to venner elsker Rødovre, og de ønsker, at andre skal gøre det samme.

Kreativt værksted Ud over ølbaren er der indrettet selskabslokaler, som allerede er booket til op over begge ører, og i et andet lokale holder organisationen Stop Spild Lokalt til. Helt kvit og frit.

Ideer til aktiviteter mangler ikke. Morten Seifert Bierrings og Paw Engelhardt overtog lokalerne første marts, og selvom de blev noget ramt af coronanedlukningen, var de hurtigt ude og levere specialøl til folks hoveddør.

- Vi brænder for at skabe noget for alle de mennesker, der bor her, fortæller Paw Engelhardt.

Det er ikke kun Paw Engelhardt og Morten Seifert Bierrings, der har mange ideer. De modtager jævnligt opkald fra borgere, som allerede er i fuld gang med at engagere sig i Terminalen. Blandt andet er der planer om kunstudstillinger og ungarsk weekend.

Irmabyens indflydelse Med Irmabyens omkring 3000 beboere i baghaven er nærmiljøet der til aktiviteter. De to Rødovre-borgere mener, at mange af beboerne i det nye nabolag er ressourcestærke og gerne vil gerne betale lidt ekstra for kvalitet. Blandt andet derfor har de satset på specialøl fra hele landet. Det gælder om at skabe et lokalmiljø lokalt og hjælpe Rødovre til at blive sin egen bydel og ikke blot en forstad til København.

- Hvorfor skal man tage til København for at få en god øl? Hvorfor tage til Frederiksberg for at stå på skøjter? Vi har jo et ishockeyhold her i byen, griner Paw Engelhardt og forklarer, at de to overvejer at lave en skøjtebane på parkeringspladsen til vinter.

Hver uge lægger de to ugens program op på Terminalens Facebookside.

Et tvetydigt navn Navnet "Terminalen" har flere betydninger. Først og fremmest ligner bygningerne en gammel busterminal. Men tanken er også, at man rejser hjemmefra, når man træder ind i lokalerne. Terminal betyder også endestation, og det er netop på den præmis, at kulturhuset er stablet på benene. For om to år er det slut. Her vil Terminalen blive revet ned, så anden del af Irmabyen kan blive bygget på området. Indtil da har de to iværksættere fri leg, og de har et mål om at lave noget larm og gang i gaden, så de ikke kan ignoreres, når festen engang er forbi.

- Vi vil gerne slå benene væk under Irmabyens ejere og på den måde få lov til at fortsætte i en eller anden form, udtaler en tændt Morten Seifert Bierrings, der håber på, at han og kammeraten Paw Engelhardt også om to år kan få lov til at sætte Rødovre på Rødovrekortet.

