Starter på at rulle fiber ud

Til gengæld ligger det fast, at interessen er så stor i Strandgårdsparken, at der nu rulles fiber ud i dette afgrænsede område.

Tdc Net har indtil videre ikke ønsket at svare på, hvordan tilslutningen har været i de enkelte områder - og dermed for mulighederne for en fiberudrulning.

Tdc Net går nu i gang med at rulle fiber ud i en del af Ishøj. Det drejer sig om cirka 600 husstande og virksomheder i Strandgårdsparken, der er et område ved Ishøj Søvej, Ishøj Boulevard og Ishøj Parkvej.

Gratis tilslutning

Takker man ja til tilbuddet om gratis tilslutning, vil adressen blive tilsluttet Tdc Nets fibernet, og de nødvendige installationer vil blive udført uden beregning.

For at gøre brug af den gratis tilslutning til fibernettet skal man købe et abonnement hos en udbyder efter eget valg. Det er dog også muligt at få udført den gratis tilslutning uden at tegne abonnement.

- Vi ser en massiv stigning i efterspørgslen efter lynhurtigt bredbånd, og med en fibertilslutning får man den bedst mulige fremtidssikring af internetforbindelsen,” siger Henrik Leu Christiansen, , leder af fiberudrulning hos Tdc Net.

Med en tilslutning til fibernet er det muligt at opnå downloadhastigheder på op til 1.000 Mbit/s, og i fremtiden vil hastighederne kunne blive endnu højere. Hvilke hastigheder, der er mulige på den enkelte adresse, afhænger dog altid af udbuddet hos de tilgængelige bredbåndsudbydere.

Der er mere information om fiberudrulningen på www.tdcnet.dk/fiber - hvor man også kan tjekke, om en konkret adresse er omfattet af tilbuddet om gratis tilslutning.