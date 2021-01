Startede på kollegieværelse: Mathias vandt erhvervspris

På billedet ses fra venstre direktør i El-Strøm Flemming Tvernø, der er næstformand i Hvidovre Kommunes Erhvervskontaktudvalg, Søren Nielsen, bestyrelsesformand i GladTeknik og far til Mathias Nielsen, Mathias Nielsen, direktør og indehaver af GladTeknik, og Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Vestegnen - 13. januar 2021 kl. 06:58 Kontakt redaktionen

Virksomheden GladTeknik blev årets modtager af Hvidovre Kommunes erhvervspris, Nytårsraketten.

Prisen blev uddelt ved en 4-personers ceremoni, der blev filmet og efterfølgende er udsendt som videohilsen til de lokale virksomheder og samarbejdspartnere, som alternativ til den nytårskur, Hvidovre Kommune har holdt de seneste år, men som ikke kunne lade sig gøre i år.

Virksomheden GladTeknik er en hurtigt voksende iværksætter-virksomhed, der startede på et kollegieværelse i 2018, og i dag har fået lokaler på Arnold Nielsens Boulevard. Virksomheden beskæftiger 8-9 fuldtidsansatte medarbejdere og et tilsvarende antal på timebasis. Se video fra GladTeknik og fra prisoverrækkelsen her

Virksomheden reparerer computere fra dag til dag og har blandt andet særlig ekspertise inden for væskeskadede pc'ere.

Udover at have fået en god og bæredygtig forretningsidé, har den unge direktør, Mathias Nielsen, valgt at ansætte medarbejdere, der ligesom ham selv har en autismespektrum-forstyrrelse og andre udfordringer. GladTeknik har i 2020 haft ti praktikanter til jobafklaring.

Stor ros - Det er med en særlig stor glæde, at jeg i år har overrakt årets erhvervspris til Mathias Nielsen og GladTeknik, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg:

- Du har på en imponerende måde fået idé til og startet en virksomhed, der på en ingen tid har fået stor succes og er vokset virkelig hurtigt. I GladTeknik er I ikke bare dygtige til at reparere computere, I lægger også vægt på, at kunderne får deres computer hurtigt retur - og så har du, Mathias, været god til at brande jeres virksomhed og sørge for at kunderne finder vej til jer, når de søger på nettet. Men det er ikke det eneste, I tager et stort socialt ansvar og har allerede samarbejdet med kommunen om at skabe jobs til nogle borgere, der ellers ikke så let får en fod inden for på arbejdsmarkedet. Jeg er stolt af at have en virksomhed som GladTeknik i Hvidovre Kommune, lød det fra Helle Adelborg, som overrakte en raket uden krudt i men til gengæld fyldt med chokolade fra Sv. Michelsen til en glad Mathias Nielsen.

Også Flemming Tvernø, der er direktør i El-Strøm og næstformand af Erhvervskontaktudvalget i Hvidovre, var med ved prisoverrækkelsen, og han gav årets erhvervsprismodtager følgende ord med på vejen:

- I er et strålende eksempel på, hvad der kan ske, når en god forretningsidé, særlige talenter og ihærdighed går op i en højere enhed. Det er livsbekræftende og inspirerende, og vi kan i andre virksomheder uden tvivl tage ved lære af jeres menneskesyn og den bevidsthed, I har om sammensætningen af jeres medarbejderstab. At dét, der for den enkelte i mange sammenhænge kan være en udfordring, på arbejdspladsen bliver vendt til kompetencer og udviklingsmuligheder - og i sidste ende en styrke for forretningen.

Pris giver motivation Mathias Nielsen havde sin far Søren Nielsen, der er bestyrelsesformand i GladTeknik med til prisoverrækkelsen. At modtage kommunens erhvervspris, nytårsraketten, giver den unge direktør mod på mere:

- At vinde nytårsraketten betyder, at jeg bliver endnu mere motiveret for at fortsætte denne fantastiske rejse, som opstarten af GladTeknik har budt på, siger Mathias Nielsen og fortsætter:

- For mig, som selv blev diagnosticeret med et socialt handicap »Aspergers syndrom«, ved jeg hvor vigtig en praktikplads kan være for en socialt handicappet medborger. For mig betød en praktikplads begyndelsen på det eventyr, der senere skulle føre til stiftelsen af GladTeknik, hvor jeg nu har mulighed for at hjælpe andre på deres personlige udviklingsrejser gennem et arbejde, jeg selv brænder for. Det er en fantastisk følelse at følge de praktikanter og medarbejdere, som har været igennem noget af det samme som mig, som finder sig selv og finder ud af, hvor meget mere de egentlig kan, end de selv går og tror.

Foruden Glad Teknik var to andre kandidater nomineret til Nytårsraketten. Det var Scandic Hotel Hvidovre og Canopy Lab. Det er Hvidovre Kommunes Erhvervskontaktudvalgets medlemmer, som stemmer om, hvem der skal have Nytårsraketten.

Hvidovre Kommunes erhvervspris Nytårsraketten uddeles hvert år i januar til en lokal virksomhed eller erhvervsperson, der har gjort sig særligt positivt bemærket og har gjort en ekstraordinær indsats i årets løb. Vinderen skal opfylde et eller flere af følgende kriterier:

Have udvist socialt ansvar eller lokalt engagement, have fundet nye innovative metoder at udvikle forretningen på, eller have været med til at skabe positiv udvikling i Hvidovres erhvervsliv

Sidste års modtager blev Avedøre Holme-virksomheden Chr. Hansen A/S.