Stafet For Livet vil gerne til Ishøj

Stafet For Livet er et døgn med holdstafet, aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og støtte til alle, der er berørt af kræft. Målet er at stå sammen i kampen mod kræft og at skaffe midler til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Før at Stafet For Livet kan blive en realitet i Ishøj, er der brug for at frivillige melder sig til følgende opgaver: at være med til at planlægge og koordinere Stafet For Livet, at være med i en arbejdsgruppe om fx mad, PR, underholdning, økonomi, oplysning, kontakt til hold, at oprette hold til at deltage i stafetten eller deltage på anden vis, at høre mere om, hvad Stafet For Livet er.