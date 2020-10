Der er gode cirkusoplevelser for hele familien i efterårsferien.

Send til din ven. X Artiklen: Stærke cirkusoplevelser for hele familien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stærke cirkusoplevelser for hele familien

Vestegnen - 10. oktober 2020 kl. 18:33 Kontakt redaktionen

Der er fuld smæk på efterårsferie-aktiviteterne i uge 42, når Cirkusmuseet i Hvidovre byder både store og små på cirkus for krop og sjæl.

Cirkusmuseet skyder efteråret i gang med en massiv dosis cirkusleg.

Mandag til fredag kl.10, 11, 12 og 13 i efterårsferien kan hele familien boltre sig i cirkussalen, der er indrettet med alverdens cirkusudstyr, lige fra trapezer og liner til kegler, diablo'er og hulahopringe.

Om man har mod på at svinge sig højt under loftet eller afprøve, hvor mange bolde man kan have i luften på én gang, står en professionel cirkusartist står klar med inspiration og vejledning.

Cirkusmuseets artist Line Vittrup fortæller:

- Børnenes umiddelbare glæde ved leg og bevægelse i salen smitter af på hele familien.

Farverig udstilling I udstillingen kan børn og voksne, ud over at se alle de flotte kostumer, forunderlige rekvisitter og sjældne filmklip, få en fornemmelse af, hvordan det er at stå i en manege med heste løbende omkring sig, hænge højt under loftet i en trapez eller se udsigten fra en motorcykel, der kører på line tværs over Tivoli.

Undervejs kan de mindste klæde sig ud, trykke på knapper, åbne låger, gå på line og meget mere.

Man kan købe en cirkuspose med skattejagter og få endnu mere sjov ud af udstillingen.

Kreativt værksted Familien kan også slippe fantasien løs og lave verdens længste cirkustog på museets kreative værksted.

I cirkusposen, som købes i museets butik, finder man alle de materialer og skabeloner af cirkusvogne, man kan bruge til at udsmykke museets kreative værksted med et fint langt cirkustog. Der er også materialer til at udsmykke sin egen cirkusvogn, som man kan tage med hjem.

Tryghed Der er rigelig plads mellem borde og stole, så alle trygt kan kaste sig ud i at klippe-klistre, spise madpakke eller spise de købte snacks, is og kaffe.

Cirkusmuseet følger til en hver tid sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.

Det er en god idé altid at tjekke www.cirkusmuseet.dk for opdateringer og/eller ændringer af det aktuelle program.

Og på siden er der også mere information om åbningstider, billetter mm.