Livredderne fra Trygfonden Kystlivredning er hver dag til stede i Strandparken på strandene i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige.

Send til din ven. X Artiklen: Stærk blæst: Så mange gange var livredderne i aktion Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stærk blæst: Så mange gange var livredderne i aktion

Vestegnen - 06. juli 2020 kl. 14:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets badesæson åbnede med sol og travlhed på strandene. Den kommende uge byder til gengæld på hård blæst, og det får livredderne til at advare både badegæster, SUP'ere (stand up paddle), kajakroere, sejlere og andre, som bruger vandet. Blæsten kan give revlehuller med kraftig understrøm ved vestvendte kyster, mens kraftig fralandsvind ved de østvendte kyster kan gøre det vanskeligt at komme tilbage til land.

Aktionstallene i Strandparken den forløbne uge var:

Brøndby: 0 livreddende aktioner, 3 førstehjælpsaktioner, 4 forebyggende aktioner og 183 oplysende indsatser.

Vallensbæk: 0 livreddende aktioner, 1 førstehjælpsaktion, 7 forebyggende aktioner og 159 oplysende indsatser.

Ishøj: 0 livreddende aktioner, 3 førstehjælpsaktioner, 5 forebyggende aktioner og 112 oplysende indsatser.

Hundige: 0 livreddende aktioner, 1 førstehjælpsaktion, 12 forebyggende aktioner og 137 oplysende indsatser.

Pas på blæsten

Weekenden var blæsende, og der er varslet fortsat hård vind, som kan skabe farlige situationer på vandet.

- Vinden giver hvert år anledning til farlige situationer, hvor livredderne henter folk ind fra vandet, og jeg forudser, at vi kommer til at se redningsaktioner på grund af vinden i den kommende uge, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i Trygfonden Kystlivredning.

Fralandsvinden kan være så stærk, at det bliver umuligt at komme tilbage til land ved egen hjælp. I sådan en situation bruger man alle sine kræfter på at kæmpe mod fralandsvinden, og man kan let gå i panik. Derfor skal man være meget påpasselig med at tage på vandet ved østvendte kyster i disse blæsende dage, advarer Anders Myrhøj.

Rådet henvender sig særligt til de strandgæster, der medbringer oppustelige flydemidler, og betyder, at man skal lade gummibåde, luftmadrasser og andet oppusteligt udstyr blive på land. Surfere og kano- og kajakroere kan ligeledes blive udfordret af vinden. Ude på vandet er vinden ofte kraftigere end inde på land, og derfor er det - som altid - tilrådeligt at tage mindst to personer ud på vandet, så man kan hjælpe hinanden, hvis der opstår problemer.

Fra Trygfonden lyder det, at man skal huske at nyde vandet med omtanke og tilpasse sine aktiviteter til vind- og vejrforholdene.

- At danskerne bruger vandet til gode oplevelser, er noget, vi glæder os over, da vi jo netop arbejder for at skabe glæde ved vand i trygge rammer. Men samtidig gør vi opmærksom på, at man skal huske at passe godt på. Der er mange nye indenfor de forskellige vandaktiviteter, og måske kender de ikke de vigtigste forholdsregler - især når vi har med vind at gøre, siger René Højer, programchef i Trygfonden.