Politibetjente skal kunne passe deres arbejde uden risiko for coronasmitte. Nu er en 46-årig kvinde fra Hvidovre fængslet i 14 dage, mistænkt for at true politibetjente med coronavirus.

Spyttede efter politifolk: Nu skal I også have corona

Vestegnen - 31. marts 2020 kl. 16:37 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 46-årig kvinde forsøgte natten til tirsdag at spytte på de politibetjente, der var ved at anholde hende efter husspektakler i en lejlighed i Hvidovre.

- Nu skal I også have det.

Noget i den retning truede hun politibetjentene med, efter hun havde oplyst, at hun var smittet med coronavirus.

Den 46-årige kvinde er nu blevet varetægtsfængslet i to uger. Hun nægter sig skyldig.

Vestegnens Politi var natten til tirsdag i flere omgange forbi en lejlighed i Hvidovre på grund af husspektakler. I sidste omgang på en melding om, at kvinden skulle have bidt en mand i hånden.

Politipatruljen besluttede at anholde kvinden, der angiveligt var stærkt beruset, og på grund af omstændighederne blev kvinden påført et mundbind. Kvinden reagerede dog kraftigt på anholdelsen, og hun forsøgte at spytte på politibetjentene efter at have fortalt, at hun var smittet med coronavirus. Det er ikke oplyst, om hun rent faktisk ramte politibetjentene, og der er lige nu heller ikke oplysninger om, hvorvidt kvinden var smittet med coronavirus.

Efter grundlovsforhøret tirsdag bestemte Retten i Glostrup, at den 46-årige kvinde skulle varetægtsfængsles i to uger, dels på en bestyrket mistanke om, at hun havde truet de to politibetjente, dels på et hensyn til retshåndhævelsen.

- Jeg er tilfreds med, at retten har fulgt min påstand om varetægtsfængsling. Der er i denne sag tale om en ret så hensynsløs adfærd over for politibetjentene, der også i denne tid bare passer deres arbejde, siger Robert Rafn, anklager ved Vestegnens Politi.

- Mens mange er hjemme, så er politibetjentene nødt til at være ude på gader og veje og passe på os alle sammen, blandt andet her under coronakrisen. Og politibetjentene skulle gerne kunne komme hjem til familien, uden der er risiko for, at de bringer smitte videre. Så jeg ser det som en temmelig alvorlig sag, når nogen forsøger at påføre politibetjente coronasmitte, siger Robert Rafn fra anklagemyndigheden.