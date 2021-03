Sprang om på bagsædet for at undgå fartbøder

En 17-årig ung mand har i Retten i Glostrup fået en ubetinget fængselsstraf i en helt usædvanlig sag.

Vestegnen - 10. marts 2021 kl. 12:41 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Det har kostet en 17-årig ung mand 40 dages ubetinget fængsel, at han to gange kravlede fra førersædet til bagsædet i bilen, i et forsøg på at undgå at få en fartbøde af Vestegnens Politi. Oveni skal han betale en større bøde.

Der er på flere måder tale om en helt usædvanlig sag, måske den første af sin slags i Danmark.

Den første hændelse skete en tidlig aften i august 2019. Den unge mand, der dengang var 16 år, kom kørende ad Vallensbæk Torvevej med 84 kilometer i timen, i en zone med højeste hastighed på 50 kilometer i timen. En patrulje fra Vestegnens Politi kørte lige efter den unge mand og så, at han kravlede om på bagsædet, mens bilen - nu uden fører - fortsatte med 20-25 kilometer i timen i omkring 100 meter, hvorefter den stoppede af sig selv. Selvom politibetjenten havde set det hele fra patruljebilen, så nægtede den unge mand at have ført bilen og påstod, at føreren var stukket af.

Standset to gange af samme politibetjent En aften i april 2020 var den gal igen. En patrulje fra Vestegnens Politi spottede den nu 17-årige unge mand, da han kom kørende ad Gammel Køge Landevej i Hvidovre og i krydset ved Byvej kørte over for rødt lys. Han ville dog ikke stoppe, da politiet gav besked på det, og øgede hastigheden - så meget, at han ved Engdalsvej blev målt til en hastighed på 142 kilometer i timen i en zone, hvor man højest må køre 60 kilometer i timen. På det sted, hvor vejen går over Amagermotorvejen, bremsede den 17-årige bilen ned, og kravlede igen om på bagsædet, og lod bilen trille førerløs af sted.

Der var i øvrigt »gensynsglæde« ved denne lejlighed. Det var nemlig den samme politibetjent, der stoppede ham ved begge lejligheder.

- Det er en atypisk sag, hvor han skaber en farlig situation for andre trafikanter for at slippe for bøder, men samtidig begiver sig ind i mere alvorligere straframmer med fængsel, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj, Vestegnens Politis anklagemyndighed.

Ubetinget fængsel Retten i Glostrup har nu idømt den 17-årige 40 dages fængsel for to gange særlig hensynsløs kørsel. Straffen gjort ubetinget, fordi han ikke havde førerret. Han blev frakendt førerretten ubetinget i tre år, hvilket betyder, at han først kan erhverve kørekort tre år efter, han er fyldt 18 år.

Retten idømte ham desuden en tillægsbøde på 34.000 kroner for seks tilfælde af kørsel uden førerret, flere hastighedsovertrædelser og andre forseelser. Han blev blandt andet dømt for to gange at have kørt over for rødt lys, og for to gange at køre uden sikkerhedssele - den tog han nemlig af, da han skulle kravle fra førersædet til bagsædet.

Dømte erkendte, at han forsøgte at undgå bøder, og modtog dommen.