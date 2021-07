En 31-årig kvinde er blevet varetægtsfængslet i to uger, sigtet for vanvidskørsel på stier i Vallensbæk. Foto: THOMAS OLSEN

Sprang for livet: Kvinde fængslet for vanvidskørsel

Vestegnen - 14. juli 2021 kl. 12:44 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

- Du skal være lykkelig for ikke at have ramt nogen.

Sådan lød det fra dommeren i Retten i Glostrup, inden han onsdag formiddag bestemte, at en 31-årig kvinde skal være varetægtsfængslet i 14 dage, mistænkt for vanvidskørsel på stier i Vallensbæk. Flere borgere måtte springe for livet for ikke at blive ramt.

Kvinden tog betænkningstid med hensyn til eventuelt at kære varetægtsfængslingen til Østre Landsret.

Den 31-årige kvinde, som ikke tidligere har været i konflikt med loven, var mærkbart ked af situationen. Mest glad var hun for, at der ikke skete noget.

Den 31-årige kvinde var mandag aften i bil på vej til Hedehusene, hvor hun skulle hente sin datter. På en eller anden måde kom hun ret meget på afveje, og havnede på stisystemerne omkring Nørrebred, Horsbred og Vejlegårdsvej i Vallensbæk. Stier, som er forbeholdt fodgængere og cyklister.

Den 31-årige kvinde forklarede i retten, at hun kun kunne huske brudstykker fra kørslen, og det stod ikke klart, hvordan hun var kommet ind på stierne.

Vidner har bedømt hendes hastighed til cirka 50-60 kilometer i timen, mens hun selv mente, at hun kørte med en hastighed på 20-40 kilometer i timen. Flere vidner har forklaret til Vestegnens Politi, at kvinden ikke satte farten ned, når hun mødte fodgængere eller cyklister, heste eller hunde på stierne.

To piger måtte springe for livet ind i en hæk ved siden af en sti for at undgå at blive ramt, og en mandlig cyklist måtte dreje så skarpt til højre på stien, at han kørte ind i en lygtepæl. En hundelufter måtte trække hunden voldsomt til sig, for den ikke blev ramt af bilen.

Vestegnens Politi blev kontaktet, og de fandt kvinden siddende i bilen på en p-plads i området.

Den 31-årige kvinde blev anholdt, og en narkotest indikerede, at hun var påvirket af stoffer. Kvinden blev sigtet, og bilen, som tilhører et familiemedlem, blev beslaglagt af politiet efter de nye skærpede regler om vanvidskørsel.

Natten til tirsdag blev kvinden løsladt af politiet. Tirsdag vurderede juristerne hos Vestegnens Politi dog, at der var grundlag for at fremstille den 31-årige kvinde i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Hun blev derfor anholdt igen tirsdag, og blev altså stillet for en dommer onsdag formiddag.

Det kom under grundlovsforhøret frem, at kvinden i løbet af mandagen havde taget beroligende medicin for at kunne sove. En blodprøve vil senere give svar på, om kvinden var narkopåvirket, da hun kørte mandag aften, og i givet fald hvor meget. Det er formentlig sandsynligt, at det var tilfældet. Kvinden forklarede selv, at hun måske - uden at vide det - havde drukket nogle slurke fra en colaflaske indeholdende narko.

Dommeren lagde til grund, at den 31-årige kvinde havde været kraftigt påvirket af stoffer, da hun kørte rundt på stierne i Vallensbæk, og at hendes kørsel måtte betegnes som vanvidskørsel. Den 31-årige kvinde blev varetægtsfængslet på en særlig bestyrket mistanke om vanvidskørsel.