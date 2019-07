Lars Eller, her med Stanley Cup-trofæet i Rødovre, er med i front, når det nye ishockey-stævne Hockey Stars finder sted i Rødovre Centrum Arena den 9. august. Foto: Kenn Thomsen

Sportsstjerne giver tilbage

Vestegnen - 04. juli 2019 kl. 13:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishockey-stjernen Lars Eller er kommet til et sted i livet, hvor der er plads til at kunne give tilbage til den sport og den by, der har givet ham så meget.

Han har nået noget, som kun få drømmer om. I en årrække har han spillet i NHL, der betragtes som verdens stærkeste ishockeyliga - og han blev den første dansker nogensinde, der kunne løfte det eftertragtede Stanley Cup-trofæ, efter han i øvrigt var blevet matchvinder i finalekampen. En af de største idrætspræstationer nogensinde.

30-årige Lars Eller kunne tage Stanley Cup-trofæet med hjem til Rødovre, hvor han er opvokset - både som ishockey-spiller og person.

Han er dog slet ikke færdig med at give tilbage til Rødovre og Vestegnen.

Lars Eller har stiftet et legat, så flere børn og unge får mulighed for at dyrke ishockey - der i nogle familier ellers kan være en uoverkommelig dyr sport. Og så er han også blandt initiativtagerne til årets måske største ishockey-event - Hockey Stars - den 9. august i Rødovre Centrum Arena.

Her vil man kunne opleve en række NHL-stjerner med Lars Eller i spidsen, og desuden en perlerække af store danske ishockeynavne.

- Det bliver en unik event, som ikke er set før. Det bliver sjovt og underholdende, siger Lars Eller.

Idéen med Hockey Stars er at løfte dansk ishockey yderligere, og give endnu flere børn og unge mulighed for at dyrke ishockey.

- Jeg synes ishockey er en fantastisk sport, og jeg vil gerne hjælpe dansk ishockey med at fastholde den positive udvikling, siger Lars Eller.

Både han og de øvrige ishockey-stjerner er idoler for mange børn og unge, og ved Hockey Stars i Rødovre Centrum Arena er der mulighed for, at tilskuerne kan komme helt tæt på stjernerne. Der er dermed både motivation og inspiration forbundet med, at sportsstjernerne stiller op.

Store oplevelser Det gælder også de mange frivillige ledere og trænere, som i det daglige holder gang i ungdomsarbejdet i klubberne. Blandt andet i Rødovre Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, hvor Lars Eller har fået sin ishockey-opdragelse, og hvor han havde store oplevelser og et solidt fællesskab.

- Jeg tror stadig, at Rødovre er den bedste klub, når det handler om ungdomsarbejde, selv om andre klubber er kommet efter det. Selv var jeg kun knap to år, da jeg første gang fik skøjterne på. Jeg husker stadig følelsen af at have fundet den rigtige sport for mig, og den oplevelse vil jeg gerne bidrage til, at endnu flere børn og unge får med ishockeysporten, siger Lars Eller.

Lars Eller understreger, at han ikke er alene om hverken Hockey Stars eller Lars Eller Legatet.

- Jeg er ansigtet udadtil, men det ville aldrig kunne lade sig gøre uden det arbejde, som Morten Bødskov og Torben Madsen lægger i det. Det er vigtigt at få sagt, understreger Lars Eller.

Morten Bødskov er Vestegns-politiker og er netop blevet skatteminister. Og så er han en passioneret ishockey-fan, der i øvrigt bor i Rødovre. Thomas Madsen er sportschef i Rødovre.

At Lars Eller nu engagerer sig i flere aktiviteter, hvor han giver tilbage til ishockey-sporten i almindelighed og Rødovre i særdeleshed, forklarer han selv på denne måde:

- Jeg er nået til et sted i mit liv og min karriere, hvor jeg vil mere og vil give mere. Hidtil har mit fokus udelukkende været på min karriere, på min familie og min datter og kone. Nu føler jeg, at der er plads i tilværelsen til at gøre disse ting. Det er noget, jeg har tænkt over i flere år, og nu er tidspunktet det rigtige, fastslår Lars Eller.

- Det er jo noget, der vokser frem, at man får andre prioriterer og interesser, tilføjer Lars Eller.

Ishockey i showformat Hockey Stars er etableret i et samarbejde mellem Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, Herning Ishockey Klub og AaB, og finder altså sted i Rødovre Centrum Arena fredag den 9. august fra klokken 17.

Der spilles 3 mod 3 i et showformat, hvor der er garanti for underholdning og mange scoringer.

Udover selve ishockeyturneringen vil der være aktiviteter for børn, og der vil naturligvis være mulighed for at få autografer fra spillerne.

Billetprisen er 75 kroner for både voksne og børn. Alt overskuddet fra arrangementet går til ungdomsarbejdet i dansk ishockey.

Man kan læse mere på www.hockeystars.dk

