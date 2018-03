Eurosport Player viser blandt andet kampe fra Superligaen, Premier League og Primera Division. Foto: Ritzau Scanpix Foto: Juan Herrero/Ritzau Scanpix

Sportskrig: Nyt pres på tv-pakker

Vestegnen - 20. marts 2018

Muligheden for at se alverdens sport og især fodbold har de seneste år været et af de sidste våben, tv-udbyderne har brugt til at fastholde kunder i den store tv-pakke. Rettighederne til de mest populære sportsgrene har været spredt ud over kanaler, der ligger på tværs af de dyreste pakker, og det har fået især mænd til fortsat at betale mere end 500 kroner om måneden.

Men nu kommer den model for alvor under pres.

Discovery Networks har netop lanceret streamingtjenesten Eurosport Player til 129 kroner om måneden med adgang til fodbold, cykling, tennis og mange andre sportsgrene. Hidtil har Viaplay med en sportspakke til 269 kroner - der dog indeholder flere rettigheder - været det eneste streamingalternativ til tv-pakkerne, når det gælder sport.

»Det her er startskuddet til en kraftig konkurrence om sportsseerne. Vi har egentlig bare gået og ventet på det. De seneste år har streamingtjenesterne konkurreret med tv-kanalerne om underholdning, og sport er det næste område, hvor vi kommer til at se en hård konkurrence. Det her er kun begyndelsen,« siger Claus Bülow Christensen, digital analytiker for TommorowsNextMedia.

Han kalder udviklingen »endnu et søm i kisten« til tv-udbyderne.

Et hårdt pres »Ejerne af sportsrettighederne går uden om tv-udbyderne og direkte ud til kunderne via en streamingtjeneste. Sport bliver ikke længere noget, tv-pakkerne eksklusivt giver adgang til, og det betyder, at folk kan gå et andet sted,« siger Claus Bülow Christensen.

Hos Danmarks største tv-udbyder, YouSee, ser man dog ikke Eurosport Player som en decideret konkurrent.

»Det er et alternativ. Først var det film og serier, der rykkede ud på streamingtjenester, og nu er det andet indhold som sport. Vores opgave bliver fortsat at samle indhold - også streamingtjenester - så YouSees kunder kan få adgang til det ét samlet sted frem for at skulle have fem forskellige tjenester,« siger Jacob Mortensen, direktør for YouSee Tv, og påpeger, at YouSee-kunder allerede nu kan vælge mellem fem streamingtjenester som HBO Nordic, Viaplay og Cmore i deres tv-univers.

Han forklarer, at YouSees kunder løbende vil få adgang til flere streamingtjenester - eventuelt også Eurosport Player.

Som det er nu, mener Jacob Mortensen fortsat, at man som minimum skal have en grundpakke med 10 bland selv-kanaler for at have adgang til det bredest mulige udvalg af sport.

»Men det er da helt klart, at det her giver en dynamik i markedet, som vi skal forholde os til. I sidste ende er det bare positivt for forbrugerne, for de får flere muligheder,« siger Jacob Mortensen.

På streamingmarkedet vil det prisniveau, Eurosport Player har introduceret, være et hårdt udlæg, vurderer Claus Bülow Christensen.

For selvom Viaplay lige nu har en del flere rettigheder i pakken til 269 kroner om måneden, kan det tvinge dem til at skære indholdet ud i flere bidder, så kunderne mere frit kan vælge - og få en billigere pris.

»Det er en meget aggressiv pris. Viaplay har bygget deres sportsprodukt op uden konkurrence, men det her giver en skærpet situation. Jeg tror, vi kommer til at se andre tjenester lægge sig på et lignende niveau, og det vil tvinge Viaplay til at reagere,« siger Claus Bülow Christensen.

Fakta: Sport i tv Tv-udbyderne har de seneste år brugt eksklusiv adgang til sport som krog til at fastholde kunder. Mellem 2011 og 2016 steg mængden af sport i dansk tv fra 10.000 timer til 23.000 timer, viser DR Medieforskning. Købet af sportsrettigheder – især fodbold – har givet prisstigninger på tv-pakkerne år efter år.