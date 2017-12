Vestegnens Politi standsede tirsdag eftermiddag en bilist i Hvidovre - dels for at køre uden sele, dels for spirituskørsel.

Spirituskørsel uden sele

Det var tirsdag kl. 15.15, at politipatruljen blev opmærksom på en personbil, hvor føreren kørte uden sele. Patruljen bragte bilen til standsning, og politifolkene skønnede, at føreren, en 37-årig mand fra Hvidovre, var påvirket af alkohol, hvorfor han blev bedt om at blæse i et alkometer. Mandens promille var for høj, så han blev også sigtet og anholdt for spirituskørsel.