Fodboldklubben Brøndby lukker ned.

Spillere sendt hjem

Vestegnen - 13. marts 2020 kl. 10:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er den korte version af coronavirus-situationen - både i den professionelle del af klubben, og i amatørafdelingen Brøndbyernes IF.

Alle kampe i 3F Superligaen er blevet udskudt i foreløbigt to uger. Det betyder, at mandagens kamp mod Sønderjyske på Brøndby Stadion ikke bliver afviklet som planlagt, ligesom kampen ude mod AC Horsens den 22. marts heller ikke bliver spillet som planlagt.

Brøndbys administrerende direktør Ole Palmå siger til klubbens hjemmeside:

- Det er alt for tidligt at sige noget om, hvad disse ekstraordinære begivenheder har af konsekvenser både sportsligt og kommercielt, på henholdsvis den korte og lange bane. Lige nu er det vigtigste, at vi alle følger myndighedernes anbefalinger, og at vi hver især gør, hvad vi kan for at bidrage til at mindske smitterisikoen, så Danmark som land kommer så godt som muligt igennem denne sundhedsmæssige krise. I administrationen arbejder vi så vidt muligt hjemmefra i den kommende periode, ligesom vi lukker vores reception og fanshop på stadion i den kommende periode, fortæller Ole Palmå.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen fortæller, at trænerstaben og spillere i den kommende tid er blevet bedt om ikke at møde ind til træning og følge de anbefalinger, som myndighederne anviser.

- Vi har briefet spillerne for kort tid siden, hvor vi også har talt om, at vi naturligvis skal bruge tiden mest optimalt, selv om vi ikke kan være på træningsbanen. I den kommende tid, hvor spillerne vil være derhjemme, vil der være rig lejlighed for dem til at gennemgå taktiske videoer, modstanderanalyser osv., ligesom trænerteamet vil være i løbende dialog med de enkelte spillere, der også vil skulle vedligeholde deres fysiske form. Som alle andre i det danske samfund, tager vi myndighedernes anbefalinger seriøst, og vi har nu taget vores umiddelbare forholdsregler og ser tiden an, siger Carsten V. Jensen til Brøndbys hjemmeside.

Derudover sættes Brøndby Masterclass på pause som minimum i de kommende to uger, fortæller fodbolddirektør Carsten V. Jensen:

Også Brøndbys kvindehold er sendt hjem. Her var man i gang med forberedelser op til sæsonstarten, der efter planen skulle finde sted i slutningen af marts.

Hele Brøndbyernes IF lukker ned i en periode, oplyser klubben på deres hjemmeside:

"I forlængelse af de nationale beslutninger om at inddæmme udviklingen af coronasmitten er det besluttet, at Brøndbyernes IF stopper al aktivitet fra dags dato indtil i første omgang udgangen af marts 2020. Det betyder at al træning, alle kampe og deltagelse i stævner aflyses i samme periode. Vi forventer at alle efterlever dette. Klubbens administration vil også være lukket og træffes derfor kun via mail og telefon", hedder det i meddelelsen fra Brøndbyernes IF.