Spiller på DF'er som borgmester

Der er ikke den store gevinst ved at satse sine penge på, at den nuværende borgmester i Hvidovre, Helle Adelborg (S) fortsætter som borgmester efter valget på tirsdag 21. november. I hvert fald ikke, hvis man skal tro spilleselskabet NordicBet.

Oddset for, at Dansk Folkepartis Mikkel Dencker bliver borgmester er 7,50. Det er samme odds som for Hvidovrelistens Arne Bech.

»De mange indskud på Mikkel Dencker skal selvfølgelig ses i lyset af, at oddset på ham er højt. Men det siger også noget om, at vores kunder mener, vi undervurderer hans chancer ganske markant. Foreløbig fastholder vi oddset på 7,50, men vi overvåger indskuddene nøje, og jeg vil ikke afvise, at vi kan blive nødt til at nedjustere oddset på et tidspunkt,« siger NordicBets pressechef Thomas Holm.