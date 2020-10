Se billedserie Nr. 15 Lucia Babic i et angreb. Foto: Lars Rasmussen Foto: LSR

Spillede bedre men mangler stadig en sejr

Vestegnen - 27. oktober 2020 kl. 17:08 Kontakt redaktionen

Som ventet blev det et brag af en kamp, da Brøndby Volleyball Klubs kvinder var på besøg i Holte i volleyligaen. Desværre blev det til et nederlag på 1-3, men bortset fra den aktuelle skuffelse, var der rigtig meget at glæde sig over.

Spillet var væsentlig bedre end i de foregående to kampe, men det samme var modstanden. Til trods for nederlaget var det tydeligt, at den seriøse træning giver resultater og fortsætter den opadgående kurve, er der stor tiltro til, at Brøndby igen er en realistisk bejler til meterskabet. Lige nu ligger holdet dog i den tunge ende af volleyligaen - uden sejre indtil videre i sæsonen, hvilket er usædvanligt for den ellers meget vindende klub.

Holte lagde hårdt ud med en 4-0 føring, som de holdt frem til 8-4, hvor Brøndby vandt serven og Emma Burton gik til serv og lagde ud med to esser, samt yderligere en række gode server, som var med til at Brøndby kunne overtage føringen med 10-8. Føringen blev fastholdt på især gode angreb af Lucia Babic og Sofia Bisgaard, som på bedste vis udnyttede hæver Tajma Muharemovics præcise oplæg frem til sættets afslutning ved 25-23 til Brøndby.

Også i andet sæt kom Holte bedst fra start med en føring på 5-1, men igen fik Brøndby kæmpet sig op i nogle drabelige dueller med godt spil fra begge sider. Igen var Lucia Babic forrygende og stod udover seks angrebspoint også for to serveesser. Desværre havde Brøndby også fem servefejl i sættet, hvilket meget vel kan være det udslagsgivende i en sætgevinst til Holte på 26-24.

Brøndby lod sig ikke gå på af tabet af andet sæt, men fightede ihærdigt videre og det så også ud til at bestræbelserne skulle bære frugt. Centerspillet med Mette Breuning var effektivt og det var også hende der stod for serven, da Brøndby kom til sin største føring på 12-6. Desværre var der også i dette sæt for mange servefejl, som var medvirkende til at Holte støt og roligt kunne hente det tabte og også endte med at tage sættet med 25-22.

Det flotte angrebsspil som var blevet vist i de tre første sæt, var en skygge af sig selv i fjerde sæt. Syv slagfejl gav Holte let spil og så hjalp det ikke meget, at der nu var kommet godt styr på serven. I et sæt der ikke stod mål med de tre forrige, hvor publikum følte sig godt underholdt, kunne Holte tage den endelige sejr med 25-15.

Hvis ellers de seneste corona-restriktioner tillader det, bliver Brøndbys næste kamp på udebane mod Amager VK på søndag den 1. november kl. 14.30.