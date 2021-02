Det er på Scandic Hvidovres p-plads, Team Rynkeby Vestegnen holder Drive-in Banko. Dorthe Olsson er en af rytterne, der håber at kunne cykle til Paris til sommer. Her ses hun sammen med hoteldirektør Anne Nielsen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Spil banko i bilen og støt cancerramte børn

Vestegnen - 21. februar 2021 kl. 18:23 Af Pernille Rohde

Team Rynkeby Vestegnen holder et stort Drive-in Banko i Hvidovre for at samle ind til det store løb, de håber på at køre til sommer.

Sidste år blev Team Rynkebys cykelløb til Paris aflyst på grund af Corona, men de håber, at komme af sted på den 1350 km. lange cykeltur i år. Formålet er at støtte cancerramte børn via Børnecancerfonden.

Team Rynkeby Vestegnen er i fuld gang med at finde sponsorer og skaffe indtægter til velgørenhedsløbet, men pandemien sætter store begrænsninger.

- Vi plejer på Vestegnen at indsamle midler via sociale arrangementer, hvilket er svært i øjeblikket, siger Dorthe Olsson, som for første gang skal cykle med på den lange tur.

- Vi har dog fået donationer til vores trøjer, men der er et stykke vej endnu, siger hun.

Banko foregår på p-plads En af de måder, Team Rynkeby plejer at samle ind på er ved at holde banko. Forsamlingsforbuddet forhindrer dog, at der kan holdes almindeligt banko, men en ny ide er opstået: Drive-in banko. Det finder sted søndag den 28. februar på p-pladsen ved Hotel Scandic i Hvidovre på Kettevej 4.

- Billetter og bankoplader købes på forhånd og så sidder man i sin bil og spiller. Opråbene kommer ind via FM-båndet, hvor vi har fået en frekvens, fortæller Dorthe Olsson.

Der er plads til 150 biler på p-pladsen og der er tænkt på alle detaljer, så der ikke bliver nogen smitterisiko.

- Hvis man vinder, kommer vi og tjekker pladen gennem ruden og gevinster bliver lagt i bagagerummet på bilen uden at der er nogen fysisk kontakt, forklarer Dorthe Olsson.

En af trøjesponsorerne er hotelkæden Scandic, hvorfor Scandic i Hvidovre bakker op om Team Rynkeby. Det var hoteldirektør Anne Nielsen, der tilbød, at p-pladsen kunne bruges.

- Man kan tydeligt mærke, at Team Rynkeby Vestegnen er drevet af ildsjæle og jeg synes, det er utroligt givende at arbejde med mennesker, der brænder for en sag. Det giver så god mening at støtte dem, siger Anne Nielsen.

Har selv været kræftramt Det er første gang, Dorthe Olsson skal køre turen.

- Jeg var også en del af Team Rynkeby Vestegnen sidste år, men der blev det jo aflyst. I år håber jeg meget, at vi kommer af sted, siger Dorthe, som har en helt særlig grund til at deltage i lige netop Team Rynkeby.

- Jeg har selv været ramt af kræft og der fik jeg en masse hjælp og støtte. Jeg har lyst til selv at give noget igen og dette er lige et projekt for mig. Min kræftbehandling gav mig nogle senfølger; Jeg har problemer med led og muskler. Men jeg kan holde det nede via cykling og når jeg samtidig kan hjælpe andre via Børnecancerfonden, er der ingen tvivl i mit sind om, at det er det rigtige at gøre, siger Dorthe Olsson.

Team Rynkeby Vestegnen regner med at gå i gang med intensiv træning i marts og man kan støtte op om de seje ryttere via deres Facebook Team Rynkeby Vestegnen.