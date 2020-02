Spektakulært 1920'er show

Med et swing-orkester bestående af 14 musikere samt en håndfuld dansere og artister, inviterer kunstnerkollektivet Zirkus fredag den 6. marts publikum ombord på luksuslineren "S.O.S.iety" til en musikalsk totaloplevelse i Kulturhuset Viften i Rødovre.

Med deres intense og medrivende energi inviterer Zirkus ombord på et buldrende dampskib af fest og farver, og tager publikum med på en rejse tilbage til de brølende 1920'ere - til dengang hvor champagnen flød i stride strømme, mens byens borgerskab og bohémer dansede til den swingende jazzmusik.

Forestillingen er en unik blanding af koncert, kabaret og teater. Al musikken er nyskrevet af Zirkus og tager sit udspring i 20'erne og 30'ernes energiske jazzunivers med et moderne twist.

I front for Zirkus står Nijas Ørnbak Fjeldmose, der udover sin rolle på scenen som den karismatiske kunstner Jean Jacquel Le Mage også skriver både tekst og musik - en ret stor opgave, når man har et 14-mands orkester. Han mærker i øjeblikket, at hele Zirkus' koncept rammer lige ned i tidens trend.