Gode lokaler og faglige fællesskaber kan »lokke« læger og speciallæger til Vestegnen. Det er blandt andet derfor Ishøj satser på det nye sundhedshus her i Brohuset på Vejlebrovej.

Speciallæger en mangelvare

Vestegnen - 19. oktober 2019 kl. 06:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har skabt debat, at Region Hovedstaden har blokeret for, at to øjenlæger kan åbne praksis i Ishøj. Manglen på speciallæger i Ishøj og på Vestegnen er dog et generelt problem.

- Der er en generel ulighed i adgangen til speciallæger for borgere på Vestegnen, påpeger Merete Amdisen, der er formand for social- og sundhedsudvalget.

Hun åbner dermed en generel debat om speciallæge-dækningen på Vestegnen, blandt andet i et forsøg på at påvirke den praksisplan, som Region Hovedstaden skal lægge de kommende par år.

Det har skabt stor debat, at to øjenlæger har fået nej til at åbne praksis i Ishøj Kommunes nye sundhedshus på Vejlebrovej. Region Hovedstaden har blokeret, dels af økonomiske årsager, dels fordi øjenlæger er en mangelvare og der er brug for dem på hospitalerne. Derfor må borgerne i Ishøj fortsat ud på en længere tur for at komme til øjenlæge.

Problemet med speciallæger på Vestegnen er dog af generel karakter.

Region Hovedstadens »planområde syd« dækker det meste af Vestegnen. Tager man udgangspunkt i det, at er der fx én børnelæge på Vestegnen, ud af 16 i hele regionen. Der er syv børnepsykiatere i hele regionen, og ingen af dem ligger på Vestegnen. Og kun tre af de 38 hudlæger i regionen findes på Vestegnen.

- Samlet set er Vestegnen et område med fortvivlende få speciallæger. Der er en ulighed i adgangen til speciallæger, og dermed en ulighed i adgangen til sundhed for borgerne på Vestegnen, mener Merete Amdisen.

- Den ulighed mener jeg vi som kommunalpolitikere og regionspolitikere har en fælles forpligtigelse til at udligne, når den nye praksisplan fremlægges og sendes til vedtagelse i 2022. Det skylder vi borgerne på Vestegnen, tilføjer hun.

Merete Amdisen peger på, at man på tværs af kommuner må »presse« regionen til at placere flere speciallæger på Vestegnen - og så skal kommunerne være med til at skabe rammerne.

- Vi skal gøre det attraktivt for lægerne, ved at tilbyde gode lokaler og mulighed for at komme ind i nogle faglige fællesskaber, siger Merete Amdisen.

Det var, hvad Ishøj gjorde i forbindelse med øjenlægerne, hvor regionen altså blokerede. Samme middel er dog anvendt i flere kommuner for at tiltrække almindelige praktiserende læger, hvilket er lykkedes.

Den generelle debat om speciallæger på Vestegnen rejses nu, fordi man i Region Hovedstaden i de kommende år skal planlægge en ny praksisplan, der skal vedtages i 2022.

Merete Amdisen tror ikke, at man nødvendigvis vil nå helt i mål med at skabe lighed i adgangen til speciallæger.

- Det er en lang proces, men vi er nødt til at lægge nogle spor nu, så borgerne på Vestegnen på sigt oplever en bedre tilgængelighed til speciallæger, siger hun.